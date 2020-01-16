КПРФ заявила, что воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Франция Франция КПРФ в Госдуме решила воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьера, заявил РИА Новости депутат Алексей Корниенко.

Это подтвердил и лидер фракции Геннадий Зюганов.

"Мы воздержимся от голосования за или против, но посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложат Мишустин и президент", — сказал он журналистам.

Накануне правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку . Это произошло после того, как президент Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию , в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений Конституции. В частности, он предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.

Через несколько часов президент предложил стать главой правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Сегодня Госдума должна рассмотреть его кандидатуру.