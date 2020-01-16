КПРФ заявила, что воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Франция КПРФ в Госдуме решила воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьера, заявил РИА Новости депутат Алексей Корниенко.
Это подтвердил и лидер фракции Геннадий Зюганов.
"Мы воздержимся от голосования за или против, но посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложат Мишустин и президент", — сказал он журналистам.
Накануне правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений Конституции. В частности, он предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Через несколько часов президент предложил стать главой правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Сегодня Госдума должна рассмотреть его кандидатуру.
Перед этим Мишустин встречается с представителями фракций. В "Единой России", которая составляет большинство в нынешнем созыве Госдумы, заявили, что поддержат предложенного президентом кандидата. В ЛДПР, по словам ее лидера Владимира Жириновского, решение еще не приняли. Встреча с депутатами от "Справедливой России" пока не завершилась.