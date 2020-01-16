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Религия и мировоззрение
2020-01-16T10:56+0300
https://ria.ru/20200116/1563483263.html
Неделя памяти жертв холокоста пройдет в 50 регионах России
https://cdn23.img.ria.ru/images/155571/51/1555715144_0:1:875:493_1036x0_80_0_0_5dcb7c45322c89af7fabae819af69bf8.png
РИА Новости

Неделя памяти жертв холокоста пройдет в 50 регионах России

10:56 16.01.2020
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© Фото : Пресс-служба Российского еврейского конгрессаимена расстрелянных в Минводах евреев на новом памятнике жертвам трагедии
имена расстрелянных в Минводах евреев на новом памятнике жертвам трагедии
© Фото : Пресс-служба Российского еврейского конгресса
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Ежегодная "Неделя памяти" - серия мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста (27 января), - пройдет в 50 городах России c 20 января по 2 февраля, сообщили РИА Новости в Российском еврейском конгрессе (РЕК).
"Говорить о холокосте в нашей стране стали только в начале 1990-х. Но если в СССР эта тема была под запретом, то в 1990-е и 2000-е годы о ней вспоминали только общественные организации. Ситуация заметно изменилась шесть лет назад, с тех пор как в России на федеральном уровне стала проводиться "Неделя памяти". Этот цикл мероприятий – большой успех сотрудничества органов власти, Российского еврейского конгресса и других общественных организаций в сфере сохранения памяти о войне и холокосте, о жертвах и героях", - сказал президент РЕК Юрий Каннер.
День памяти жертв холокоста отмечают 27 января – в этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).
"Важнейшая цель "Недели памяти" - не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, заявить о недопустимости любых видов межнациональной ненависти и напомнить о решающей роли Красной армии в спасении евреев Европы", - заявил руководитель пресс-службы РЕК Михаил Савин.
В этом году "Неделя памяти" - первое мероприятие федерального план по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К акции присоединятся пятьдесят регионов России, уточняют организаторы. За неделю регионы проведут мемориальные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные теме холокоста. В них примут участием ветераны, дипломаты, представители властей, школьники, студенты, представители национальных и религиозных организаций.
Так, в Москве в Историко-архивном институте РГГУ с 20 по 31 января пройдет выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение". На ней представят письма, дневники, воспоминания освободителей и спасенных ими узников концлагерей. Ранее эту выставку представляли в штаб-квартирах международных организаций в 13 странах мира.
А 26 января в столичной "Геликон-опере" состоится мемориальный вечер "Хранитель памяти". Там вручат одноименную премию Российского еврейского конгресса. Ее присуждают людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о холокосте, отмечают в РЕК.
Также среди мероприятий "Недели памяти" - спектакль-урок истории "Право на жизнь", который пройдет 19 января в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе. В РГГУ 18-20 января состоится научно-практическая конференция "Холокост: память и предупреждение". В Третьяковской галерее 21-26 января покажут кино "Хроники Катастрофы". А в екатеринбургском Ельцин-центре 30 января откроют выставку "Спасители" - о российских Праведниках народов мира. Полная программа мероприятий опубликована на сайте "Недели памяти".
"Праведники народов мира" - международный проект Российского еврейского конгресса, в рамках которого проходят выставки и памятные мероприятия, посвященные героям, спасавшим евреев от нацизма.
Российский еврейский конгресс (РЕК) — светская некоммерческая еврейская организация России, член Всемирного еврейского конгресса (ВЕК). РЕК реализует благотворительные программы, направленные на укрепление и развитие еврейских общин России и сохранение еврейской идентичности.
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