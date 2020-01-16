Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T13:47+0300
https://ria.ru/20200116/1563482930.html
В Госдуме оценили слова депутата ЕП об искажении Россией истории
https://cdn21.img.ria.ru/images/155621/22/1556212215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_efc598775a5fec3e176b227be0d05617.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили слова депутата ЕП об искажении Россией истории

10:52 16.01.2020 (обновлено: 13:47 16.01.2020)
640
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Исторические события необходимо оценивать со всех сторон. Об этом заявил RT заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно", — сказал Чепа.

Ранее депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что российское руководство пытается переписать историю. В частности, он отметил, что хотя Советский Союз и понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
В то же время заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова назвала недопустимым приравнивание СССР к нацистской Германии.
"Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные жертвы", — отметила она.
2830016
Обсудить 0
ЕвропарламентАлексей ЧепаРоссияВ миреПолитика
Рекомендуем
Дом правительства РФ
МИД Китая прокомментировал отставку правительства России
Кабо-Верде
Умер один из задержанных в Кабо-Верде российских моряков
Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
Европе нужна Россия, а России - Европа, заявил Саркози
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде прокомментировали внесение Мишустина в базу "Миротворца"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
В Госохране Украины прокомментировали "слив" записи совещания премьера
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Китай угрожает лидерству США в мировой экономике, считает эксперт
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Разведчик рассказал, как польские провокаторы хотели убить его группу
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
В Крыму прокомментировали включение Мишустина в базу "Миротворца"
Михаил Мишустин
Мишустин выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Путин о приоритете Конституции над мировым правом
Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом
Мужчина с флагом Польши
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
22:45МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
22:35Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
22:28Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом "Безумный Майлз"
22:22Ространснадзор проведет внеплановые проверки "ИрАэро"
Лента новостейМолния