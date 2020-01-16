В Госдуме оценили слова депутата ЕП об искажении Россией истории

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Исторические события необходимо оценивать со всех сторон. Об этом заявил RT заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно", — сказал Чепа.
Ранее депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что российское руководство пытается переписать историю. В частности, он отметил, что хотя Советский Союз и понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
В то же время заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова назвала недопустимым приравнивание СССР к нацистской Германии.
"Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные жертвы", — отметила она.