В Госдуме оценили слова депутата ЕП об искажении Россией истории

"Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно", — сказал Чепа.

В то же время заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова назвала недопустимым приравнивание СССР к нацистской Германии.

"Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные жертвы", — отметила она.