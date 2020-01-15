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В Европарламенте обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой
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РИА Новости

В Европарламенте обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой

23:05 15.01.2020 (обновлено: 23:08 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю. Трансляция дискуссии на тему "Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне" велась на сайте ЕП.
"Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки (Владимира) Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны", - заявил он.
Мужчина с флагом Польши
30 декабря 2019, 13:50Сказано в эфире
Политолог: Польше надо набраться мужества и признать ошибкиВ Варшаве обвинили Владимира Путина в желании разрушить альянс Польши и США. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление, напомнив польским властям исторические факты.
Депутат от Европейской народной партии и экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете назвала Сталина "союзником Гитлера". По ее словам, СССР якобы позволил Германии атаковать Западную Европу и оставил Великобританию один на один с войсками вермахта.
При этом зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова назвала недопустимым приравнивание СССР к нацистской Германии.
"Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные жертвы", - отметила она.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
30 декабря 2019, 23:50
В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне
В конце декабря посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен в МИД Польши после того, как Путин высказался о польской политике в 30-е годы прошлого века. Президент назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
После этого посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Иосифа Сталина таким же виновником начала Второй мировой войны, как и Адольф Гитлер. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал США проверять своих дипломатов на знание истории.
Посол Польши в Германии Юзеф Липский в Копенгагене
25 декабря 2019, 16:49
Почему посол Польши антисемитская сволочь
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ЕвропарламентМанфред ВеберСандра КалниетеПольшаСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну и ну. Путин зачитал исторические документы и высказал свое мнение по этому поводу. Отчего такая истерика? Европа реально сошла с ума. Какие бы договора СССР не подписывал, но войну мы не начинали. И не собирались. И с какой стати СССР должен был защищать Францию и Великобританию? Почему мы постоянно что то им должны? Очевидно, что нынешняя полит. элита Европы деградирует в интеллектуальном и духовном смысле.
15 января, 23:42
vvolumparta
18211015
Ну, все сходится. Вот только что Кургинян высказал мнение о том, что грядущие изменения Конституции в части отказа от приоритета международных законов над нашими однозначно свидетельствуют о том, что впредь нам с Западом (Европой) не по пути. Ну и славненько!
15 января, 23:12
Von Stirliz
16512008
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