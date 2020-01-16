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Формирование нового правительства
2020-01-16T11:12+0300
https://ria.ru/20200116/1563482266.html
Мишустин пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью
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РИА Новости

Мишустин пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью

10:33 16.01.2020 (обновлено: 11:12 16.01.2020)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Предложенный на пост премьера Михаил Мишустин на встрече с КПРФ пообещал приложить все усилия для решения вопросов бедности в РФ, в первую очередь это касается малообеспеченных семей.

"Первое. Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением в первую очередь малобюджетных семей, детей всем необходимым, о чем президент говорил в послании", - сказал Мишустин.

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Формирование нового правительстваМихаил МишустинКПРФЭкономика
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