Мишустин пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью

"Первое. Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением в первую очередь малобюджетных семей, детей всем необходимым, о чем президент говорил в послании", - сказал Мишустин.