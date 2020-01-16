Мишустин пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Предложенный на пост премьера Михаил Мишустин на встрече с КПРФ пообещал приложить все усилия для решения вопросов бедности в РФ, в первую очередь это касается малообеспеченных семей.
"Первое. Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением в первую очередь малобюджетных семей, детей всем необходимым, о чем президент говорил в послании", - сказал Мишустин.
Президент Владимир Путин в среду выступил с посланием к Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.