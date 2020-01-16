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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T11:35+0300
https://ria.ru/20200116/1563482077.html
В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приеме в медвузы
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РИА Новости

В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приеме в медвузы

10:29 16.01.2020 (обновлено: 11:35 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минобрнауки РФ учло необходимость увеличения квот на целевую подготовку по медицинским специальностям, а также отмечает, что это увеличение не приведет к повышению бюджетного финансирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов в медицинские вузы в части выделения целевых квот. По его словам, по специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" - 75%.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков
15 января, 14:10
Котюков: Минобрнауки готово к изменению порядка приема в медвузы
Как уточнили в пресс-службе, квота приема на целевое обучение формируется с учетом предложений регионов и заинтересованных органов власти.
В ведомстве также отметили, что Минздравом и Минобрнауки при формировании предложений на 2020 год была учтена необходимость увеличения объемов целевого приема.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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15 января, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
"В проекте акта об установлении квоты приёма на целевое обучение предусмотрено установление квоты приема на целевое обучение по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" в объеме 70% и 75% соответственно, и в отношении ординатуры стопроцентное целевое обучение по дефицитным специальностям", - сообщили в пресс-службе.
Кае добавили в Минобрнауки, квота приёма на целевое обучение устанавливается в рамках общего объёма контрольных цифр приёма, "а следовательно, увеличение квоты приёма на целевое обучение не приведёт к увеличению бюджетного финансирования".
Обучение студентов-медиков
15 января, 18:52Послание президента России Федеральному собранию
В ГД прокомментировали предложение Путина о целевом приеме в медвузы
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