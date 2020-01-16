В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приеме в медвузы

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минобрнауки РФ учло необходимость увеличения квот на целевую подготовку по медицинским специальностям, а также отмечает, что это увеличение не приведет к повышению бюджетного финансирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов в медицинские вузы в части выделения целевых квот. По его словам, по специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" - 75%.

Как уточнили в пресс-службе, квота приема на целевое обучение формируется с учетом предложений регионов и заинтересованных органов власти.

В ведомстве также отметили, что Минздравом и Минобрнауки при формировании предложений на 2020 год была учтена необходимость увеличения объемов целевого приема.

"В проекте акта об установлении квоты приёма на целевое обучение предусмотрено установление квоты приема на целевое обучение по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" в объеме 70% и 75% соответственно, и в отношении ординатуры стопроцентное целевое обучение по дефицитным специальностям", - сообщили в пресс-службе.