В Петербурге эвакуировали еще четыре суда после писем о минировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Еще несколько районных судов в Санкт-Петербурге эвакуируют в четверг после получения информации о минировании, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Ранее сообщалось, что утром в четверг эвакуировали Сестрорецкий, Приморский, Октябрьский, Куйбышевский районные суды.
"Колпинский, Петродворцовый, Ленинский, Петроградский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
Первые письма с угрозами взрыва пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый рабочий день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.