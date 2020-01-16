Лавров встретился с президентом Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 янв - РИА Новости. И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ташкенте встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передаёт корреспондент РИА Новости.
И.о. главы МИД РФ прибыл в среду с официальным визитом в центральноазиатскую республику.
Ранее в Ташкенте прошли его переговоры с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.
Узбекистан - заключительный пункт маршрута в рамках турне Лаврова по Азии. Ранее и.о. главы МИД РФ посетил с рабочими визитами Шри-Ланку и Индию.
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