Лавров встретился с президентом Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 янв - РИА Новости. И.о. министра иностранных дел РФ И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ташкенте встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым , передаёт корреспондент РИА Новости.

И.о. главы МИД РФ прибыл в среду с официальным визитом в центральноазиатскую республику.

Ранее в Ташкенте прошли его переговоры с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.