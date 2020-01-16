В Алтайском крае задержанный покончил с собой в отделе полиции

БАРНАУЛ, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции Алтайского края проводят проверку по факту самоубийства задержанного в отделе полиции МВД России по Новоалтайску, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД региона.
По данным ведомства, несколько дней назад задержанный был доставлен в отдел полиции для установления обстоятельств его возможной причастности к особо тяжкому преступлению.
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"Во время нахождения в отделе гражданин попросился в туалет, где совершил попытку самоубийства. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Сотрудники полиции оказали первую помощь, но, несмотря на принимаемые меры, задержанный скончался. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, оценена роль должностных лиц", - говорится в сообщении.
В случае, если будет установлена вина сотрудников, по данному факту будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщили местные СМИ, задержанный мужчина, предположительно, был подозреваемым по делу об убийстве двух лиц после исчезновения 16-летнего подростка и 18-летней девушки в Алтайском крае.