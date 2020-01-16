В Алтайском крае задержанный покончил с собой в отделе полиции

"Во время нахождения в отделе гражданин попросился в туалет, где совершил попытку самоубийства. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Сотрудники полиции оказали первую помощь, но, несмотря на принимаемые меры, задержанный скончался. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, оценена роль должностных лиц", - говорится в сообщении.