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На Алтае завели дело после пропажи подростка и девушки
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РИА Новости

На Алтае завели дело после пропажи подростка и девушки

15:32 13.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БАРНАУЛ, 13 янв - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростка 15 лет и девушки 18 лет, сообщает в понедельник СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), по факту безвестного исчезновения 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко. Предварительно, 7 января подросток и девушка ушли из дома в городе Новоалтайске и до настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Следователи просят всех, кому известно об обстоятельствах исчезновения молодых людей, сообщать в правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что поиски подростка и девушки ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт" и сотрудники полиции.
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