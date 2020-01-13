На Алтае завели дело после пропажи подростка и девушки

БАРНАУЛ, 13 янв - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростка 15 лет и девушки 18 лет, сообщает в понедельник СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), по факту безвестного исчезновения 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко. Предварительно, 7 января подросток и девушка ушли из дома в городе Новоалтайске и до настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Следователи просят всех, кому известно об обстоятельствах исчезновения молодых людей, сообщать в правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что поиски подростка и девушки ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт" и сотрудники полиции.