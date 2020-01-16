Мишустин рассказал депутатам, что не спал всю ночь

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретится со всеми парламентскими фракциями — первой встречу проводит "Единая Россия". Заседание проходит в закрытом от прессы режиме. Кроме того, на нем присутствует председатель Госдумы Вячеслав Володин. Далее Мишустин встретится с фракциями ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".