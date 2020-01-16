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Формирование нового правительства
2020-01-16T09:56+0300
https://ria.ru/20200116/1563480136.html
Мишустин рассказал депутатам, что не спал всю ночь
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РИА Новости

Мишустин рассказал депутатам, что не спал всю ночь

09:46 16.01.2020 (обновлено: 09:56 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции Единая Россия в Госдуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия" поделился с депутатами, что не спал всю ночь, рассказала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретится со всеми парламентскими фракциями — первой встречу проводит "Единая Россия". Заседание проходит в закрытом от прессы режиме. Кроме того, на нем присутствует председатель Госдумы Вячеслав Володин. Далее Мишустин встретится с фракциями ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".
"Михаил Мишустин сказал на встрече с ЕР, что всю ночь не спал", - написала Кашеварова в своём Telegram-канале.
Михаил Мишустин
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
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