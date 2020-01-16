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Врачи прооперировали пострадавшую при стрельбе в Новокузнецке женщину
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РИА Новости

Врачи прооперировали пострадавшую при стрельбе в Новокузнецке женщину

09:46 16.01.2020
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© СК РФСледственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке, где произошла стрельба. Стоп-кадр видео
Следственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке, где произошла стрельба. Стоп-кадр видео
© СК РФ
Следственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке, где произошла стрельба. Стоп-кадр видео
КЕМЕРОВО, 16 янв - РИА Новости. Женщина, получившая тяжелые ранения во время стрельбы в судебном участке в Новокузнецке, прооперирована, врачи дают благоприятный прогноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке, в результате чего скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
08:45
Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда
"Женщина прооперирована, операция длилась ориентировочно 2,5 часа, прогноз благоприятный", – рассказали в пресс-службе центра.
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НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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