Премьеры ЕАЭС примут участие в форуме по цифровой экономике в Алма-Ате

"В работе международного форума "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики" примут участие главы правительств стран-участниц ЕАЭС, политические лидеры, ведущие CEO, международные эксперты в сфере информационных технологий. Главной темой для дискуссий станет обсуждение путей построения устойчивого развития региона на основе больших данных и искусственного интеллекта", - говорится в сообщении ведомства.

В информации отмечается, что важнейшим мероприятием форума станет пленарная сессия с участием премьер-министров Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и России, а также Азербайджана, Узбекистана, Молдовы. Эксперты обсудят пути выстраивания коалиции и взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и больших данных, необходимость создания инфраструктуры и продвижения технологий, а также преодоление цифрового неравенства в этой области.