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Премьеры ЕАЭС примут участие в форуме по цифровой экономике в Алма-Ате
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РИА Новости

Премьеры ЕАЭС примут участие в форуме по цифровой экономике в Алма-Ате

09:45 16.01.2020
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© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги стран-участниц ЕАЭС на фоне мечети Хазрет Султан в Нур-Султане
Флаги стран-участниц ЕАЭС на фоне мечети Хазрет Султан в Нур-Султане
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги стран-участниц ЕАЭС на фоне мечети Хазрет Султан в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 16 янв - РИА Новости. Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза примут участие в международном форуме по цифровой экономике в Алма-Ате 31 января, сообщила в четверг пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
"В работе международного форума "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики" примут участие главы правительств стран-участниц ЕАЭС, политические лидеры, ведущие CEO, международные эксперты в сфере информационных технологий. Главной темой для дискуссий станет обсуждение путей построения устойчивого развития региона на основе больших данных и искусственного интеллекта", - говорится в сообщении ведомства.
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В информации отмечается, что важнейшим мероприятием форума станет пленарная сессия с участием премьер-министров Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и России, а также Азербайджана, Узбекистана, Молдовы. Эксперты обсудят пути выстраивания коалиции и взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и больших данных, необходимость создания инфраструктуры и продвижения технологий, а также преодоление цифрового неравенства в этой области.
Также в рамках форума состоится выставка IT-решений, где инновационные казахстанские стартап-проекты, наравне с цифровыми гигантами, презентуют свои продукты.
Снюс
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Евразийский экономический союзБелоруссияРоссияАлма-АтаКиргизияАрменияКазахстанТехнологииВ мире
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