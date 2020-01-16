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Презентация исследования "Российские вузы глазами студентов – 2020"
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РИА Новости

Презентация исследования "Российские вузы глазами студентов – 2020"

09:33 16.01.2020 (обновлено: 09:36 16.01.2020)
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24 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс конференция на тему: "Российские вузы глазами студентов – 2020".
Участники:
- руководитель проекта "Типичный абитуриент" Владислав БЕЛЫЙ;
- руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

Презентация пятого ежегодного одноименного исследования, основанного на студенческих отзывах ("интернет-сливах"), состоится в рамках совместного проекта "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Типичного абитуриента".
В каких вузах России больше всего довольных и недовольных студентов? Что их волнует? Чем они разочарованы?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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