СССР помогал после войны возродить Польшу, заявил разведчик Ботян

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Документы, свидетельствующие о том, что Документы, свидетельствующие о том, что СССР в послевоенные годы активно помогал восстанавливать народное хозяйство Польши , создавая условия и для сохранения ее культуры и традиций, мешают тем людям в современной Польше, которые хотят переписать историю, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян , руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.

Ранее в январе польский сейм принял резолюцию, в которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени возлагается как на Германию, так и на Советский Союз, а советские войска, освобождавшие Польшу в 1944-1945 годах, признаются оккупационными силами. Однако есть множество исторических документов, доказывающих, что СССР не только не устанавливал в Польше свои порядки, но и помогал возрождению этой страны на основе ее культуры и традиций.

"Дело в том, что такие материалы очень неудобны для тех, кто хочет переписать историю по-своему", - пояснил 102-летний ветеран Службы внешней разведки России в интервью РИА Новости.

"Советский Союз не только помог освободить Польшу, сохранить ее богатую культуру, традиции, но и возродить ее народное хозяйство. Не было в Польше ни одной отрасли, которую не помогали бы восстановить специалисты из СССР", - добавил Ботян.

Планы же немцев по их генеральному плану "Ост" заключались в быстрой и полной германизации поляков, которая должна была сопровождаться уничтожением польской государственности, лишением людей их культуры, образования, просвещения, отметил Ботян.

"То есть речь шла о превращении жителей оккупированных территорий Польши в самых настоящих бесправных рабов. А тех, кто не был пригоден для этих целей, планировалось уничтожать", - сказал разведчик.

"Такие вещи следует помнить и активно говорить об этом. Скоро будет отмечаться 75-летие нашей общей с народами других стран великой победы. И нам надо оградить ее от всякого вранья", - подчеркнул Ботян.