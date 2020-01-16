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СССР помогал после войны возродить Польшу, заявил разведчик Ботян
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РИА Новости

СССР помогал после войны возродить Польшу, заявил разведчик Ботян

09:18 16.01.2020 (обновлено: 10:07 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГерой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Документы, свидетельствующие о том, что СССР в послевоенные годы активно помогал восстанавливать народное хозяйство Польши, создавая условия и для сохранения ее культуры и традиций, мешают тем людям в современной Польше, которые хотят переписать историю, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
Ранее в январе польский сейм принял резолюцию, в которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени возлагается как на Германию, так и на Советский Союз, а советские войска, освобождавшие Польшу в 1944-1945 годах, признаются оккупационными силами. Однако есть множество исторических документов, доказывающих, что СССР не только не устанавливал в Польше свои порядки, но и помогал возрождению этой страны на основе ее культуры и традиций.
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"Дело в том, что такие материалы очень неудобны для тех, кто хочет переписать историю по-своему", - пояснил 102-летний ветеран Службы внешней разведки России в интервью РИА Новости.
"Советский Союз не только помог освободить Польшу, сохранить ее богатую культуру, традиции, но и возродить ее народное хозяйство. Не было в Польше ни одной отрасли, которую не помогали бы восстановить специалисты из СССР", - добавил Ботян.
Планы же немцев по их генеральному плану "Ост" заключались в быстрой и полной германизации поляков, которая должна была сопровождаться уничтожением польской государственности, лишением людей их культуры, образования, просвещения, отметил Ботян.
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"То есть речь шла о превращении жителей оккупированных территорий Польши в самых настоящих бесправных рабов. А тех, кто не был пригоден для этих целей, планировалось уничтожать", - сказал разведчик.
"Такие вещи следует помнить и активно говорить об этом. Скоро будет отмечаться 75-летие нашей общей с народами других стран великой победы. И нам надо оградить ее от всякого вранья", - подчеркнул Ботян.
Девятнадцатого января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского города Кракова. Немецкое командование хотело устроить в нем западню, затопив Краков вместе с советскими солдатами и его жителями. Таким бесчеловечным планам не суждено было сбыться благодаря операции, проведенной группой под командованием лейтенанта Алексея Ботяна. За это в 2007 году он был удостоен звания Героя России.
Читайте полный текст интервью Алексея Ботяна >>
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