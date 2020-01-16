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На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за метели
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РИА Новости

На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за метели

09:16 16.01.2020
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© Фото : официальный сайт Алтайского края Алтайский край
Алтайский край
© Фото : официальный сайт Алтайского края
Алтайский край. Архивное фото
БАРНАУЛ, 16 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за метели и сильного ветра, сообщает Алтайское ЦГМС.
"В крае ожидается снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололёдные явления, а также продолжительные метели и усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы достигнут 30 м/с. Автомобилистов предупреждают о снежных заносах на дорогах и сильной гололедице", - говорится в сообщении.
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В Барнауле в четверг также пройдет небольшой снег, метель, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 8-13 м/с. В дневные часы ожидается минус 4-6 градусов.
Штормовое предупреждение объявлено на два дня до 18 января включительно.
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Алтайский крайОбщество
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