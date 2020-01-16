На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за метели

"В крае ожидается снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололёдные явления, а также продолжительные метели и усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы достигнут 30 м/с. Автомобилистов предупреждают о снежных заносах на дорогах и сильной гололедице", - говорится в сообщении.