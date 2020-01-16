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В Москве суд продлил на три месяца арест адвоката Хасавова
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РИА Новости

В Москве суд продлил на три месяца арест адвоката Хасавова

09:13 16.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания в СИЗО управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова по делу о воспрепятствовании правосудию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля", - сказала собеседница агентства.
Бывший временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, обвиняемый в растрате бюджетных средств, во время оглашения приговора в Лефортовском суде Москвы
28 октября 2019, 15:03
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Также в среду вечером суд продлил арест бывшему советнику председателя правительства Дагестана Абдусаламу Джамалутдинову в рамках того же дела.
Хасавов обвиняется в воспрепятствовании правосудию и подкупе свидетеля в целях дачи им ложных показаний (по части 1 статьи 294 УК РФ и части 4 статьи 309 УК РФ). В сентябре он был задержан в здании Лефортовского суда Москвы, куда пришел защищать бывшего заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом", он был арестован. Вину Хасавов не признал.
Юсуфов и его бывший начальник Абдусамад Гамидов в конце октября 2019 года получили 5,5 и 6,5 лет колонии соответственно по делу о присвоении 41 миллиона рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.
Автомобиль Следственного комитета РФ
18 сентября 2019, 14:11
Адвоката Хасавова обвинили в принуждении к даче ложных показаний и шантаже
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Раюдин ЮсуфовДагир ХасавовАбдусамад ГамидовМоскваРоссияДагестанПроисшествия
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