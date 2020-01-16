В Москве суд продлил на три месяца арест адвоката Хасавова

Хасавов обвиняется в воспрепятствовании правосудию и подкупе свидетеля в целях дачи им ложных показаний (по части 1 статьи 294 УК РФ и части 4 статьи 309 УК РФ). В сентябре он был задержан в здании Лефортовского суда Москвы, куда пришел защищать бывшего заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом", он был арестован. Вину Хасавов не признал.