Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T10:07+0300
https://ria.ru/20200116/1563478835.html
Разведчик рассказал, как польские провокаторы хотели убить его группу
https://cdn21.img.ria.ru/images/148762/16/1487621658_0:0:3018:1699_1036x0_80_0_0_6c659db6cd0dafbc380f2beeae705902.jpg
РИА Новости

Разведчик рассказал, как польские провокаторы хотели убить его группу

09:07 16.01.2020 (обновлено: 10:07 16.01.2020)
1097
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГерой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Эмиссары польского правительства в изгнании, находившегося во время Второй мировой войны в Великобритании и пользовавшегося поддержкой Лондона, планировали в 1944 году уничтожить советскую разведывательную группу под командованием Алексея Ботяна, действовавшую в Польше, но разведчикам удалось избежать готовившейся для них ловушки - об этом Герой России Ботян рассказал в интервью РИА Новости.
В то время разведывательно-диверсионная группа, руководимая Ботяном, должна была прокладывать дорогу для наступающей Красной армии на территории Краковского воеводства.
Герой России, разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
05:48
Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
"Через какое-то время нам стало известно, что представители польского эмигрантского правительства, встревоженные тем, что в Краковском воеводстве появились советские партизаны, провели в Кракове совещание, на котором было решено уничтожить нашу группу", - сказал 102-летний легендарный ветеран Службы внешней разведки России.
Расправиться с советскими партизанами должны были немцы "с подачи" местной Армии Крайовой, отметил Ботян.
"Чтобы отвести от себя подозрения, аковцы (бойцы Армии Крайовой - ред.) решили подставить нас фашистам - предложить совместную операцию против немцев, в ходе которой сами бы смылись, а фрицы нас уничтожили", - добавил ветеран.
Группа советских партизан
05:40
Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
Но у разведчиков был информатор - бывший белогвардеец, штабс-капитан царской армии по фамилии Мусилович.
"Он числился в Армии Крайовой, но в боях не участвовал. При этом знал обо всем, что планируют аковцы", - отметил Ботян.
"Мусилович помогал нам на идейной почве. И вот он сообщил о том, что аковцы задумали сделать с нами. И, когда командир одной из групп Армии Крайовой предложил нам вместе выступить против немцев, мы аккуратно ушли и не попали в засаду", - добавил Ботян.
Армия Крайова (АК) - военизированные формирования, созданные в 1942 году по инициативе нашедшего убежище в Лондоне польского правительства в изгнании, и считавшие себя вооруженными силами Польши. Костяк Армии Крайовой составляли бывшие офицеры Войска Польского. АК ставила своей целью восстановление при помощи США и Великобритании довоенной польской государственности.
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы
06:08
Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
Советский Союз рассматривался Армией Крайовой как ситуативный союзник в борьбе против Германии. Затем в планы АК вошло восстание против СССР с целью возвращения под власть Польши всех территорий, принадлежавших ей до 1939 года, но затем законным путем в соответствии с нормами международной дипломатии отошедших к Советскому Союзу. Фактически Армия Крайова вела двойную игру - есть документы, свидетельствующие, что АК была инструментом, с помощью которого Лондон тайно противостоял СССР, своему союзнику по антигитлеровской коалиции. Известно, что аковцы, направляемые британскими спецслужбами, препятствовали продвижению Красной армии на запад, ведя подрывную деятельность в ее тылу, вплоть до убийств советских солдат и офицеров.
Девятнадцатого января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского города Кракова. Гитлеровское командование хотело устроить в нем западню, затопив Краков вместе с советскими солдатами и его жителями. Таким бесчеловечным планам не суждено было сбыться благодаря операции, проведенной группой под командованием Ботяна. За это в 2007 году он был удостоен звания Героя России.
Читайте полный текст интервью Алексея Ботяна >>
Подразделение Войска Польского ведет бой за Прагу. 1944 год
1 сентября 2019, 11:1080 лет с начала Второй мировой войны
Разведчик Ботян рассказал, как в войну хитростью добывал данные в Польше
3002150
Обсудить 0
Алексей БотянВторая мировая война (1939-1945)Служба внешней разведки РФПольшаВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
СССР помогал после войны возродить Польшу, заявил разведчик Ботян
Мужчина с флагом Польши
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции Единая Россия в Госдуме
Мишустин рассказал депутатам, что не спал всю ночь
Никита Михалков
Михалков прокомментировал непопадание "Дылды" в шорт-лист "Оскара"
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Любая нефть для Белоруссии будет дороже российской, заявил эксперт
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Вручение государственных наград деятелям культуры
Елена Воробей сломала руку во время концерта
Герой России, разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Газокомпрессорная станция
Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Спутник на Земной орбите
"Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
Как украинские раскольники стали зависимы от России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:33Мишустин заявил, что приложит все усилия для борьбы с бедностью
10:29В Самарской области автобус с детьми съехал в кювет
10:29В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приеме в медвузы
10:28Поправки в Конституцию должны обеспечить соцгарантии, заявили в ОП
10:27В Челябинске автомобиль упал с моста в реку
10:24Нилов: состав правительства на встрече Мишустина с ЛДПР не обсуждался
10:23СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной
10:21В Петербурге эвакуировали еще четыре суда после писем о минировании
10:18В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
10:18Эксперт: поправки в Конституцию увеличат ответственность ветвей власти
10:17Михаил Мишустин проводит встречи с представителями думских фракций
10:17Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток
10:14Путин поздравил Ланового с 86-летием
10:12Число пострадавших в ДТП в Ульяновской области выросло до 14 человек
10:11Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
10:10Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:09Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году
10:08Лавров встретился с президентом Узбекистана
10:04Трое пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии
10:03Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин
Лента новостейМолния