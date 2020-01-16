Разведчик рассказал, как польские провокаторы хотели убить его группу

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Эмиссары польского правительства в изгнании, находившегося во время Эмиссары польского правительства в изгнании, находившегося во время Второй мировой войны Великобритании и пользовавшегося поддержкой Лондона, планировали в 1944 году уничтожить советскую разведывательную группу под командованием Алексея Ботяна , действовавшую в Польше, но разведчикам удалось избежать готовившейся для них ловушки - об этом Герой России Ботян рассказал в интервью РИА Новости.

В то время разведывательно-диверсионная группа, руководимая Ботяном, должна была прокладывать дорогу для наступающей Красной армии на территории Краковского воеводства.

"Через какое-то время нам стало известно, что представители польского эмигрантского правительства, встревоженные тем, что в Краковском воеводстве появились советские партизаны, провели в Кракове совещание, на котором было решено уничтожить нашу группу", - сказал 102-летний легендарный ветеран Службы внешней разведки России.

Расправиться с советскими партизанами должны были немцы "с подачи" местной Армии Крайовой, отметил Ботян.

"Чтобы отвести от себя подозрения, аковцы (бойцы Армии Крайовой - ред.) решили подставить нас фашистам - предложить совместную операцию против немцев, в ходе которой сами бы смылись, а фрицы нас уничтожили", - добавил ветеран.

Но у разведчиков был информатор - бывший белогвардеец, штабс-капитан царской армии по фамилии Мусилович.

"Он числился в Армии Крайовой, но в боях не участвовал. При этом знал обо всем, что планируют аковцы", - отметил Ботян.

"Мусилович помогал нам на идейной почве. И вот он сообщил о том, что аковцы задумали сделать с нами. И, когда командир одной из групп Армии Крайовой предложил нам вместе выступить против немцев, мы аккуратно ушли и не попали в засаду", - добавил Ботян.

Армия Крайова (АК) - военизированные формирования, созданные в 1942 году по инициативе нашедшего убежище в Лондоне польского правительства в изгнании, и считавшие себя вооруженными силами Польши. Костяк Армии Крайовой составляли бывшие офицеры Войска Польского. АК ставила своей целью восстановление при помощи США и Великобритании довоенной польской государственности.

Советский Союз рассматривался Армией Крайовой как ситуативный союзник в борьбе против Германии. Затем в планы АК вошло восстание против СССР с целью возвращения под власть Польши всех территорий, принадлежавших ей до 1939 года, но затем законным путем в соответствии с нормами международной дипломатии отошедших к Советскому Союзу. Фактически Армия Крайова вела двойную игру - есть документы, свидетельствующие, что АК была инструментом, с помощью которого Лондон тайно противостоял СССР, своему союзнику по антигитлеровской коалиции. Известно, что аковцы, направляемые британскими спецслужбами, препятствовали продвижению Красной армии на запад, ведя подрывную деятельность в ее тылу, вплоть до убийств советских солдат и офицеров.