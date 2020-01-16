В Московском зоопарке родился детеныш боливийской мирикины

"Детеныш весит около 200 граммов. Однако осмотреть его пока невозможно: это может вызвать сильный стресс как у малыша, так и у его родителей. Посетители зоопарка уже могут понаблюдать за развитием детеныша на территории экспозиции "Ночной мир", - приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что боливийские мирикины появились в столичном зоосаде в мае прошлого года, их привезли из Риги. Детеныш у пары родился в середине декабря, но зоологи не могли его рассмотреть - родители скрывали малыша, прижимая его к себе. В будущем его отправят в один из зарубежных зоопарков.