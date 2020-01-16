В Московском зоопарке родился детеныш боливийской мирикины

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Детеныш боливийской мирикины - ночной обезьяны, занесенной в Международную Красную книгу, - появился на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Детеныш весит около 200 граммов. Однако осмотреть его пока невозможно: это может вызвать сильный стресс как у малыша, так и у его родителей. Посетители зоопарка уже могут понаблюдать за развитием детеныша на территории экспозиции "Ночной мир", - приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Отмечается, что боливийские мирикины появились в столичном зоосаде в мае прошлого года, их привезли из Риги. Детеныш у пары родился в середине декабря, но зоологи не могли его рассмотреть - родители скрывали малыша, прижимая его к себе. В будущем его отправят в один из зарубежных зоопарков.
"По боливийским ночным обезьянам ведут Европейскую племенную книгу. Столичный зоосад теперь принимает участие в ее пополнении", - добавляется в сообщении.
Боливийские мирикины - ночные обезьяны, которые активны только в вечернее и ночное время. В природе обитают в тропических лесах Перу, Бразилии и Боливии.
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