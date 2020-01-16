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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-01-16T08:30+0300
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Закон о СЗПК поможет Татарстану реализовать перспективные проекты
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РИА Новости

Закон о СЗПК поможет Татарстану реализовать перспективные проекты

08:30 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. Принятие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности экономики, а Татарстан может задействовать перспективные инвестпроекты на сумму до 5 триллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.
Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил правительству и парламенту ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.
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"Мы давно ждём этот закон, очень надеюсь, что он будет принят. Татарстан готов активно подключиться к данной работе. Сегодня в республике сформирован портфель перспективных инвестпроектов на общую сумму до 5 триллионов рублей. Они пока не реализованы, но с учётом возможностей данного законопроекта мы можем их задействовать", - приводит пресс-служба слова Минниханова на полях XI Гайдаровского форума.
Президент Татарстана отметил, что в целом в республике последние 3-4 года инвестиции в основной капитал составляют не меньше 600 миллиардов рублей. "Чтобы поддерживать такие темпы, мы используем все имеющиеся возможности. В Татарстане создано пять ТОСЭР, успешно действуют две особые экономические зоны, функционирует ряд промышленных площадок", - уточнил он.
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По словам Минниханова, поддержка инвесторов и инфраструктуры развития бизнеса имеет очень большое значение. В качестве примера он привёл Камский индустриальный парк "Мастер". Как считает глава республики, эта крупнейшая промышленная площадка, общая площадь которой достигает 1,5 миллиона квадратных метров, не состоялась бы без государственной поддержки. Он также заметил, что примером использования механизмов субсидирования затрат на создание инфраструктуры является проект парка "Алабуга-2", который был поддержан ранее. Данная территория призвана стать центром развития нефтехимического кластера. Ожидается, что общий объём инвестиций превысит 242 миллиарда рублей.
Минниханов подчеркнул, что сегодня всё сложнее привлекать инвесторов из Европы и США, и призвал федеральных коллег активно содействовать в данной работе.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановВладимир ПутинЭкономика
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