СК переквалифицирует действия стрелявшего в новокузнецком суде

На Урале арестовали мужчину, убившего ребенка при стрельбе по банкам

На Урале арестовали мужчину, убившего ребенка при стрельбе по банкам

"Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия задержанного мужчины с учетом смерти одного из потерпевших, предъявить ему соответствующее обвинение", - сказала Петренко.

Она добавила, что председатель СК РФ также направил в Новокузнецк следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства, для оказания помощи в сборе и фиксации доказательств.