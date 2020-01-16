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СК переквалифицирует действия стрелявшего в новокузнецком суде
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РИА Новости

СК переквалифицирует действия стрелявшего в новокузнецком суде

08:24 16.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия мужчины, устроившего стрельбу в новокузнецком суде, в результате погиб человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке, в результате чего ранения получили два человека - мужчина и женщина. По данным следствия, один из раненых - судебный пристав - скончался. Женщина, которая находилась в суде как свидетель, тяжело ранена. Стрелявший задержан, было возбуждено уголовное дело по покушению на убийство двух лиц.
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"Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия задержанного мужчины с учетом смерти одного из потерпевших, предъявить ему соответствующее обвинение", - сказала Петренко.
Она добавила, что председатель СК РФ также направил в Новокузнецк следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства, для оказания помощи в сборе и фиксации доказательств.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинНовокузнецкРоссияПроисшествия
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