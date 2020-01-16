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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2020-01-16T08:17+0300
https://ria.ru/20200116/1563477824.html
Решение по судьбе авикомпании Bek Air огласят 20 января
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/90/1562929042_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2df9b6325dab322cd52ecec9536e3b2b.jpg
РИА Новости

Решение по судьбе авикомпании Bek Air огласят 20 января

08:17 16.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
АЛМА-АТА, 16 янв – РИА Новости. Решение по дальнейшей судьбе казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет разбился в конце декабря после вылета из аэропорта Алма-Аты, будет оглашено в начале следующей недели, сообщил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" (ААК) Питер Гриффитс.
Выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета. ААК совместно с британскими и европейскими экспертами начала проверку деятельности компании.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
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"Думаю, что к следующему понедельнику мы уже можем ожидать финального вердикта относительно будущего Bek Air", - сказал он в эфире телеканала 24.kz.
В интервью Гриффитс напомнил, что декабрьская авария стала вторым серьезным инцидентом для Bek Air за последнее время. Также он отметил, что Bek Air является единственной из крупных авиакомпаний республики, которая не прошла аудит по безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA), который хоть и не является обязательным для компаний, осуществляющих внутренние перевозки, но признается международным стандартом качества в авиации.
Сотрудники спасательной службы на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
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Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Кызылорды в столицу Казахстана 27 марта 2016 года, совершил аварийную посадку с невыпущенной передней стойкой шасси. На борту воздушного судна находился 121 человек - 116 пассажиров и 5 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Пилоту самолета Дмитрию Родину было присвоено звание "Халык кахарманы" ("Народный герой").
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Крушение самолета в Алма-АтеBek AirАлма-АтаКазахстанВ мире
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