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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

08:11 16.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Москвы
Прохожие на улице Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прохожие на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Рекордно теплая погода ожидается в Москве в четверг, в утренние часы воздух прогрелся до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица будет находиться в центре обширного циклона, центр которого перемещается по всей центральной Европе. Погода облачная, пройдут небольшие дожди. Порывистый ветер, юго-западный по направлению, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в Москве будет на уровне рекордных отметок, максимальное значение термометров составит плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-6 градусов", - сообщил Леус.
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По словам метеоролога, атмосферное давление изменится мало и останется в пределах нормы - 748 миллиметров ртутного столба.
"Рекорд сегодняшнего дня был установлен в 1925 году и составляет плюс 3,1 градуса. Сейчас воздух прогрелся до плюс трех", - заключил синоптик.
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Михаил ЛеусЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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