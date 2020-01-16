Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

"Сегодня столица будет находиться в центре обширного циклона, центр которого перемещается по всей центральной Европе. Погода облачная, пройдут небольшие дожди. Порывистый ветер, юго-западный по направлению, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в Москве будет на уровне рекордных отметок, максимальное значение термометров составит плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-6 градусов", - сообщил Леус.