Кадыров проходит курс лечения, заявил его пресс-секретарь

ГРОЗНЫЙ, 16 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур, рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
Так он объяснил распоряжение, которым Кадыров из-за своей временной нетрудоспособности назначил назначил исполняющим обязанности главы региона премьера Муслима Хучиева.
Каримов отметил, что по конституции Чечни председатель правительства может исполнять обязанности главы республики, если тот заболел или находится в отпуске.
"Это обычная практика <…> и она используется во всех субъектах", — сказал Каримов. Он напомнил, что и раньше во время отпусков Кадыров неоднократно передавал полномочия Хучиеву и его предшественникам.