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Кадыров проходит курс лечения, заявил его пресс-секретарь
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РИА Новости

Кадыров проходит курс лечения, заявил его пресс-секретарь

08:05 16.01.2020 (обновлено: 10:31 16.01.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 16 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур, рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
Так он объяснил распоряжение, которым Кадыров из-за своей временной нетрудоспособности назначил назначил исполняющим обязанности главы региона премьера Муслима Хучиева.
Каримов отметил, что по конституции Чечни председатель правительства может исполнять обязанности главы республики, если тот заболел или находится в отпуске.
"Это обычная практика <…> и она используется во всех субъектах", — сказал Каримов. Он напомнил, что и раньше во время отпусков Кадыров неоднократно передавал полномочия Хучиеву и его предшественникам.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
07:44
Чеченский депутат рассказал о "мелких проблемах" со здоровьем Кадырова
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ГрозныйАльви КаримовРамзан КадыровОбщество
Популярные комментарии
Дай Бог ему здоровья!
16 января, 09:15
ЕМЕвгений Мирный
700017
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