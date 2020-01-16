Кадыров проходит курс лечения, заявил его пресс-секретарь

Каримов отметил, что по конституции Чечни председатель правительства может исполнять обязанности главы республики, если тот заболел или находится в отпуске.

"Это обычная практика <…> и она используется во всех субъектах", — сказал Каримов. Он напомнил, что и раньше во время отпусков Кадыров неоднократно передавал полномочия Хучиеву и его предшественникам.