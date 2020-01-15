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Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
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РИА Новости

Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни

18:50 15.01.2020 (обновлено: 20:45 15.01.2020)
361205
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
"В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года", - говорится в документе.
Документ подписан 13 января.
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Муслим ХучиевЧеченская республикаРамзан КадыровГрозныйПолитика
Популярные комментарии
Я думаю, если бы в других регионах России губернаторы и прочие чиновники так же "объедались "сладостями"" как Кадыров, то уже все российские города были бы похожи на Грозный. А пока что обветшание и разрушение инфраструктуры наших городов прямо пропорционально набуханию карманов и "объеданию "сладостями"" наших чиновников.
15 января, 20:02
НКНиколай Крильонов
115000046
На кого он нас, сирот, оставляет?
15 января, 19:45
Анатолий Несмиян
332700218
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