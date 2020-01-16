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Чеченский депутат рассказал о "мелких проблемах" со здоровьем Кадырова
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РИА Новости

Чеченский депутат рассказал о "мелких проблемах" со здоровьем Кадырова

07:44 16.01.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 16 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров был вынужден взять больничный из-за "мелких проблем" со здоровьем, но продолжает принимать управленческие решения, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.
Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил и.о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности".
"Иногда обычная простуда или насморк может вынудить главу региона на время оставить свой пост. Есть механизм, когда при болезни оформляется специальный документ, по которому председателю правительства переходит право возглавить регион на тот период, пока он находится на лечении в больнице или дома", - написал Саралиев в Telegram.
Он подчеркнул, что "это вынужденная и временная мера, которая полностью укладывается в законодательные нормы Российской Федерации".
В то же время, по словам депутата, несмотря на "мелкие проблемы со здоровьем" Кадыров следит за ситуацией в регионе и принимает управленческие решения.
"Несмотря на все мелкие проблемы со здоровьем он следит за ситуацией в регионе, активно комментирует весь политический процесс и продолжает принимать управленческие решения. Ситуация в регионе штатная", - заключил Саралиев.
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Чеченская республикаГосдума РФРамзан КадыровГрозныйОбщество
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