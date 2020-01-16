Чеченский депутат рассказал о "мелких проблемах" со здоровьем Кадырова

"Иногда обычная простуда или насморк может вынудить главу региона на время оставить свой пост. Есть механизм, когда при болезни оформляется специальный документ, по которому председателю правительства переходит право возглавить регион на тот период, пока он находится на лечении в больнице или дома", - написал Саралиев в Telegram.