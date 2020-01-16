Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles

ЛОНДОН, 16 янв – РИА Новости, Мария Табак. Глава Глава британской пиар-компании Bill Elms Associates Билл Элмс считает, что вряд ли кто-то из нынешних музыкантов сможет повторить успех группы Beatles

"Я считаю, что они (Beatles - ред.) останутся уникальным явлением. В свое время они произвели революцию в музыкальном бизнесе, создали нечто новое, свежее, разработали свой уникальный звук и стиль и, тем самым, изменили лицо поп-музыки. И с тех пор поп-музыка растет из этого фундамента", - пояснил Элмс в интервью РИА Новости, приуроченном к отмечаемому в четверг Всемирному дню Beatles.

Cреди проектов, над которыми работал Элмс, значатся мюзикл Let it Be на основе песен легендарной ливерпульской группы, а также установка памятника продюсеру и создателю Beatles Брайану Эпстайну.

По мнению эксперта, Beatles не теряет популярности, потому что у них есть песни, подходящие к любому эмоциональному состоянию человека, на любой случай жизни.

"Музыка Beatles вне времени, у них столько песен, столько хитов и связанных с ними воспоминаний у людей, что это все переходит от поколения к поколению. На любую эмоцию у Beatles найдется песня. Это красивые, идеально написанные песни, которые пересекают пространство и время благодаря легко запоминающимся словам и мелодиям", - отметил Элмс.

О непрекращающейся популярности Beatles, просуществовавшей всего десять лет (1960 - 1970) свидетельствует тот факт, что в 2019 году количество поисковых запросов с названием группы выросло на 48,59%, на стриминговом сервисе Spotify музыка Beatles в прошлом году проигрывалась 1,7 миллиарда раз, причем половина слушателей были моложе тридцати лет. У песни Пола Маккартни Yesterday существует более двух тысяч версий.

На просьбу назвать самую важную, с его точки зрения, песню группы, Элмс ответил сразу же.

"Песня I Want to Hold Your Hand для меня очень важна, поскольку она первой заняла первую строчку в американских хит-парадах, произвела взрыв британской поп-музыки во всем мире и поместила на карту (мира - ред.) мой родной город Ливерпуль", - улыбаясь, отметил он.

Житель западного Лондона, 72-летний Джеймс рассказал РИА Новости, что Beatles для него – прежде всего, воспоминания юности.