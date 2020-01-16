Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Польша, поддержав государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт на востоке Украины, внезапно стала врагом Москвы. Об этом рассказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье польского издания Myśl Polska .
Ученый отметила, что до 2014 года польско-российские отношения были вполне хорошими, а историческая политика перестала выступать предметом ожесточенных споров. Многое указывало на то, что Польша и Россия вступили на путь примирения, и никакие внешние силы не склонят страны с него свернуть.
По ее словам, до 2014 года официальная российская сторона не проявляла признаков антипольского настроя. Четко обрисованная картина мирного сосуществования и сотрудничества разрушилась в 2014 году.
Разьны пишет, что польские атлантисты в ущерб собственной стране решили претворять в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков. Они обратились к безумной концепции восточной политики Ежи Гедройца, согласно которой существование "большой Украины" в сталинско-хрущевском географическом формате гарантирует, что Польше не будет угрожать "опасность" со стороны России.
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Автор считает, что с тех пор, как на Украине произошел переворот, все действия Варшавы на международной арене подчинены борьбе с Россией. Признаками польского патриотизма стали русофобия и украинофильство. При этом Варшава призывает подключиться к так называемому "соревнованию" против России в рамках НАТО вместо того, чтобы создавать собственную современную армию и оборонный потенциал.
В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.