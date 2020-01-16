Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал "подождать", отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении посадить его в тюрьму и расстрелять.

Выступая в прямом эфире передачи " Вечер с Владмиром Соловьевым " на канале "Россия 1", Жириновский высказал мнение о необходимости избегать таких слов как "посадить", "сажать" и "расстрелять".

"У нас один (человек. — Прим. ред.) в какой-то фракции в декабре что-то расстроился и говорит: "Пора к стенке ставить", — но что это такое, какое время?" — пояснил депутат.

На это Соловьев припомнил политику его слова в прошлом.

"Владимир Вольфович, что с вами случилось? Вы лично меня обещали сто раз посадить, поставить к стенке, расстрелять и арестовать. Вы теперь отказываетесь от этой терминологии", — парировал ведущий шоу.

"А вы подождите, вы подождите. Зачем пугать — иначе вы разбежитесь все, надо на местах оставаться всем", — пошутил Жириновский.