Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал "подождать", отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении посадить его в тюрьму и расстрелять.
Выступая в прямом эфире передачи "Вечер с Владмиром Соловьевым" на канале "Россия 1", Жириновский высказал мнение о необходимости избегать таких слов как "посадить", "сажать" и "расстрелять".
"У нас один (человек. — Прим. ред.) в какой-то фракции в декабре что-то расстроился и говорит: "Пора к стенке ставить", — но что это такое, какое время?" — пояснил депутат.
На это Соловьев припомнил политику его слова в прошлом.
"Владимир Вольфович, что с вами случилось? Вы лично меня обещали сто раз посадить, поставить к стенке, расстрелять и арестовать. Вы теперь отказываетесь от этой терминологии", — парировал ведущий шоу.
"А вы подождите, вы подождите. Зачем пугать — иначе вы разбежитесь все, надо на местах оставаться всем", — пошутил Жириновский.
В 2018 году депутат предположил, что россияне поддержали бы возвращение смертной казни в стране, если бы по этой теме провели референдум, поскольку, по его мнению, жители России якобы обладают агрессивной сущностью.
26 декабря 2019, 16:05Жириновский предложил возродить в России кулачество