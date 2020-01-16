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Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
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РИА Новости

Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму

05:02 16.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал "подождать", отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении посадить его в тюрьму и расстрелять.
Выступая в прямом эфире передачи "Вечер с Владмиром Соловьевым" на канале "Россия 1", Жириновский высказал мнение о необходимости избегать таких слов как "посадить", "сажать" и "расстрелять".
"У нас один (человек. — Прим. ред.) в какой-то фракции в декабре что-то расстроился и говорит: "Пора к стенке ставить", — но что это такое, какое время?" — пояснил депутат.
На это Соловьев припомнил политику его слова в прошлом.
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"Владимир Вольфович, что с вами случилось? Вы лично меня обещали сто раз посадить, поставить к стенке, расстрелять и арестовать. Вы теперь отказываетесь от этой терминологии", — парировал ведущий шоу.
"А вы подождите, вы подождите. Зачем пугать — иначе вы разбежитесь все, надо на местах оставаться всем", — пошутил Жириновский.
В 2018 году депутат предположил, что россияне поддержали бы возвращение смертной казни в стране, если бы по этой теме провели референдум, поскольку, по его мнению, жители России якобы обладают агрессивной сущностью.
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