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В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
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РИА Новости

В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA

04:23 16.01.2020
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© AP Photo / John LocherГлава Министерства финансов США Стивен Мнучин
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин
© AP Photo / John Locher
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Заключение торговых соглашений США с Китаем, Мексикой и Канадой приведет к ускорению темпов роста американской экономики на 0,5 - 0,75%, заявил в среду в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Стивен Мнучин.
"Если посмотреть на это (соглашение с Китаем) и USMCA (Соглашение США, Мексики и Канады) в совокупности, думаю, мы получим добротные 0,5 - 0,75%", - сказал Мнучин.
По его словам, "это будет потрясающей компенсацией" на фоне ситуации вокруг корпорации Boeing и самолета 737 MAX.
Ранее в среду в Вашингтоне был подписан первый этап торгового соглашения с КНР. Сделка USMCA, пришедшая на смену соглашению НАФТА, было заключена лидерами трех стран в ноябре 2018 года, но до сих пор не ратифицирована конгрессом США. Ранее его утвердила палата представителей, теперь дело за сенатом. Ожидается, что сенат рассмотрит USMCA в четверг, после чего документ будет передан на подпись президенту.
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20 декабря 2019, 05:14
Кандидаты-демократы разошлись во мнениях о торговом соглашении USMCA
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Стивен МнучинМинистерство финансов СШАКанадаКитайМексикаСШАВ миреЭкономика
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