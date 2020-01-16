В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA

"Если посмотреть на это (соглашение с Китаем) и USMCA (Соглашение США, Мексики и Канады) в совокупности, думаю, мы получим добротные 0,5 - 0,75%", - сказал Мнучин.

По его словам, "это будет потрясающей компенсацией" на фоне ситуации вокруг корпорации Boeing и самолета 737 MAX.

Ранее в среду в Вашингтоне был подписан первый этап торгового соглашения с КНР. Сделка USMCA, пришедшая на смену соглашению НАФТА, было заключена лидерами трех стран в ноябре 2018 года, но до сих пор не ратифицирована конгрессом США. Ранее его утвердила палата представителей, теперь дело за сенатом. Ожидается, что сенат рассмотрит USMCA в четверг, после чего документ будет передан на подпись президенту.