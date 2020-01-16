Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-01-16T07:29+0300
https://ria.ru/20200116/1563475583.html
Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156248/45/1562484511_0:102:2047:1253_1036x0_80_0_0_2ca26a073e78a35744c8c2d6f6e8ad57.jpg
РИА Новости

Ъ: Медведев планировал реформу политической системы

04:41 16.01.2020 (обновлено: 07:29 16.01.2020)
72731
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В конце 2019 года Дмитрий Медведев планировал реформу российской политической системы. Об этом стало известно газете "Коммерсант".
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
По данным СМИ, Медведев был сторонником того, чтобы добиться слияния президентской и исполнительной ветвей власти. Уточняется, что в этой схеме президент фактически является главой исполнительной власти. В пример ее функционирования приводятся Соединенные Штаты.
Газета пишет, что Путин предложил де-факто изменить базовую конструкцию формирования исполнительной власти в России и превратить страну из так называемой суперпрезидентской в президентско-парламентскую республику.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 20:45
"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку
По мнению издания, неизвестно, согласовывалась ли эта позиция с премьер-министром Медведевым, но он вряд ли был согласен.

Кандидатура нового премьера

Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Его кандидатуру рассмотрят на пленарном заседании в четверг, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента по итогам заседания Совета Госдумы.
Дмитрий Медведев
Вчера, 19:45Отставка правительства России
Медведев останется председателем "Единой России"
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что ЕР в четверг утром проведет заседание фракции по кандидатуре премьера. Он отметил, что "необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров".
Как сообщил, в свою очередь, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, утром в четверг все парламентские фракции по очереди встретятся с кандидатом на пост премьера. Он заявил, что СР поддержит кандидатуру Мишустина.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
Вчера, 22:38Отставка правительства России
Будущее Дмитрия Медведева
9028164843
Обсудить 4
Отставка правительства РоссииМихаил МишустинСергей МироновДмитрий МедведевСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовВладимир ПутинРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Я не думаю что это Медведева идея была!!! То что он знал об отставке всего правительства,это очевидно.Вообще по уму нужно ещё одну власть внедрять в управление страной! Концептуальная власть — власть идей (концепций) и группы людей,которые,анализируя историческое прошлое на самую большую глубину,выбирают ту концепцию управления,которая обеспечивает наивысшую устойчивость развития по предсказуемости.Она автократична (самовластна) и является высшим уровнем иерархии власти в обществе.Её главный принцип: Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя,а в меру непонимания — на того,кто понимает больше.
16 января, 05:41
Алина Эн
630007
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой прокомментировал отставку правительства
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Спутник на Земной орбите
"Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
Будущее Дмитрия Медведева
Ледоход на Неве в Санкт-Петербурге
Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
Мужчина с флагом Польши
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Телеведущий Владимир Соловьев
Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27В Челябинске автомобиль упал с моста в реку
10:24Нилов: состав правительства на встрече Мишустина с ЛДПР не обсуждался
10:23СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной
10:21В Петербурге эвакуировали еще четыре суда после писем о минировании
10:18В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
10:18Эксперт: поправки в Конституцию увеличат ответственность ветвей власти
10:17В Госдуме началась встреча Мишустина с фракцией КПРФ
10:17Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток
10:14Путин поздравил Ланового с 86-летием
10:12Число пострадавших в ДТП в Ульяновской области выросло до 14 человек
10:11Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
10:10Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:09Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году
10:08Лавров встретился с президентом Узбекистана
10:04Трое пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии
10:03Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин
10:02В Алтайском крае задержанный покончил с собой в отделе полиции
09:58Мишустин заявил о готовности к работе в должности премьера
09:57Котюков назвал роспуск правительства неожиданностью
09:56Журналисты примут участие в подготовке предложений по Конституции
Лента новостейМолния