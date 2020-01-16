Ъ: Медведев планировал реформу политической системы

Газета пишет, что Путин предложил де-факто изменить базовую конструкцию формирования исполнительной власти в России и превратить страну из так называемой суперпрезидентской в президентско-парламентскую республику.

"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку

"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку

По мнению издания, неизвестно, согласовывалась ли эта позиция с премьер-министром Медведевым, но он вряд ли был согласен.