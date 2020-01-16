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Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке

02:45 16.01.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, Ливии и Иране, в том числе крушение украинского лайнера, сообщил Белый дом по итогам состоявшегося телефонного разговора двух лидеров.
"Сегодня (в среду - ред.) президент Дональд Трамп провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Два лидера обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, протесты в Иране и (инцидент) со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний", - сообщил журналистам представитель пресс-службы Трампа.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
2 января, 21:32
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в дела Ливии
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Крушение украинского самолета в ИранеДональд ТрампЛивияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганИранСШАВ мире
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