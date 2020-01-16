Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас уточнил, что первое рабочее совещание пройдет 17 января, а накануне состоится установочное заседание.
В состав группы вошли 75 человек. Сопредседателями назначены Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.
Накануне Путин в послании Федеральному собранию вынес на обсуждение несколько поправок в Конституцию, способных изменить политическую систему страны.