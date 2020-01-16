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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T10:02+0300
https://ria.ru/20200116/1563474573.html
Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/72/1563467200_0:144:2778:1707_1036x0_80_0_0_85dd9d85535c32ad59fe0501a5a8459c.jpg
РИА Новости

Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

00:54 16.01.2020 (обновлено: 10:02 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас уточнил, что первое рабочее совещание пройдет 17 января, а накануне состоится установочное заседание.
В состав группы вошли 75 человек. Сопредседателями назначены Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.
Накануне Путин в послании Федеральному собранию вынес на обсуждение несколько поправок в Конституцию, способных изменить политическую систему страны.
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 17:47
Революция сверху. Суть предложенных Путиным изменений в Конституцию
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Обсудить 43
Послание президента России Федеральному собраниюАндрей КлишасКонституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Под себя будет поправки делать? Свч
16 января, 02:32
VPVa Piton
74000035
Не ожиданно,но надеюсь что это скажется с позитивной стороны для государства.
16 января, 02:06
Andrej Kozakov
391020151
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