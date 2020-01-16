Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

В состав группы вошли 75 человек. Сопредседателями назначены Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.