Первое совещание по внесению изменений в Конституцию пройдет в пятницу

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первое совещание созданной президентом РФ рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ пройдёт 17 января, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Установочное заседание состоится завтра. Первое рабочее совещание намечено на пятницу", - сказал Клишас.
Ранее на сайте Кремля появилось сообщение, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.