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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T00:19+0300
https://ria.ru/20200116/1563474214.html
Первое совещание по внесению изменений в Конституцию пройдет в пятницу
https://cdn21.img.ria.ru/images/155478/95/1554789530_0:0:2888:1624_1036x0_80_0_0_66e332a23ff692bc4fefe8a360c63c87.jpg
РИА Новости

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию пройдет в пятницу

00:19 16.01.2020
1079
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первое совещание созданной президентом РФ рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ пройдёт 17 января, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Установочное заседание состоится завтра. Первое рабочее совещание намечено на пятницу", - сказал Клишас.
Ранее на сайте Кремля появилось сообщение, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
Вчера, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
2710004
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Послание президента России Федеральному собраниюАндрей КлишасКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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