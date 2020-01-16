Первое совещание по внесению изменений в Конституцию пройдет в пятницу

"Установочное заседание состоится завтра. Первое рабочее совещание намечено на пятницу", - сказал Клишас.

Ранее на сайте Кремля появилось сообщение, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию.