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Отставка правительства России
2020-01-16T07:16+0300
https://ria.ru/20200116/1563474461.html
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"
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РИА Новости

Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"

00:55 16.01.2020 (обновлено: 07:16 16.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" назвал послание Владимира Путина Федеральному собранию "самым интересным во всех аспектах" за все время президентства.
В среду правительство Дмитрия Медведева подало в отставку, Путин внес на рассмотрение в Госдуму на должность премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
Соловьев обратился к критикам, которые утверждали якобы о "застое" в российской политике.

"Хотелось бы сказать: "Куда делись все те, кто кричал о застое?". Кому там померещился застой?" – задался вопросом телеведущий.

По его мнению, речь идет о "богатом" послании Путина Федеральному собранию, поскольку, в частности, страна перешла "на очень правильный уровень" в борьбе с бедностью.

"Для меня сегодня большой праздник, связанный с тем, что полное восстановление суверенитета России будет закреплено в Конституции", – отметил Соловьев.

Он назвал величие страны и достоинство людей ключевыми темами послания президента Федеральному собранию.
Ранее Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации – в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию.
Режиссер Андрей Кончаловский
Вчера, 14:29Послание президента России Федеральному собранию
Кончаловский прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
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Отставка правительства РоссииВладимир Соловьев (телеведущий)Конституция РФМихаил МишустинДмитрий МедведевСовет Федерации РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
Одного вора, поменяли на другого. Это ли не застой... Застой коррупции.
16 января, 01:00
РПРоман Пнр
80211191
А ты сам-то КТО? Шахтёр? Многодетная мать? Жертва СТАЛИНСКИХ репрессий?? Или ты воровал вместе с НИМИ?)
16 января, 01:28
Фрол Курганов
94510134
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