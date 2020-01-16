Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" назвал послание Владимира Путина Федеральному собранию "самым интересным во всех аспектах" за все время президентства.
В среду правительство Дмитрия Медведева подало в отставку, Путин внес на рассмотрение в Госдуму на должность премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
Соловьев обратился к критикам, которые утверждали якобы о "застое" в российской политике.
"Хотелось бы сказать: "Куда делись все те, кто кричал о застое?". Кому там померещился застой?" – задался вопросом телеведущий.
По его мнению, речь идет о "богатом" послании Путина Федеральному собранию, поскольку, в частности, страна перешла "на очень правильный уровень" в борьбе с бедностью.
"Для меня сегодня большой праздник, связанный с тем, что полное восстановление суверенитета России будет закреплено в Конституции", – отметил Соловьев.
Он назвал величие страны и достоинство людей ключевыми темами послания президента Федеральному собранию.
Ранее Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации – в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию.