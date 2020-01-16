Киев призвал НАТО рассмотреть вступление в одну из программ альянса

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Киева на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО, сообщила в среду пресс-служба кабинета министров.

По словам вице-премьера, Украина должна стать участницей Программы расширенных возможностей НАТО, исходя из практических, а не из политических соображений.

"Потребность участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО давно перезрела. Это вопрос не политики, а исключительно практики. Наши военные требуют тесного взаимодействия с Альянсом и обмена информацией. Особенно этот вопрос актуален в разрезе угроз в Черноморском регионе", - приводит слова Кулебы пресс-служба кабмина.

Также вице-премьер сообщил, что Программа расширенных возможностей не входит в трек интеграции Украины в Альянс и курс на приобретение членства в НАТО, так как Киев имеет для этого годовую программу под эгидой комиссии Украина-НАТО.

Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.