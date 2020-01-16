Киев призвал НАТО рассмотреть вступление в одну из программ альянса

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Киева на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО, сообщила в среду пресс-служба кабинета министров.
По словам вице-премьера, Украина должна стать участницей Программы расширенных возможностей НАТО, исходя из практических, а не из политических соображений.
"Потребность участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО давно перезрела. Это вопрос не политики, а исключительно практики. Наши военные требуют тесного взаимодействия с Альянсом и обмена информацией. Особенно этот вопрос актуален в разрезе угроз в Черноморском регионе", - приводит слова Кулебы пресс-служба кабмина.
Также вице-премьер сообщил, что Программа расширенных возможностей не входит в трек интеграции Украины в Альянс и курс на приобретение членства в НАТО, так как Киев имеет для этого годовую программу под эгидой комиссии Украина-НАТО.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.
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