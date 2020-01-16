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Культура
2020-01-16T06:22+0300
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Квентин Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде
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РИА Новости

Квентин Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде

06:22 16.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, кто, по его мнению, — лучший актер, работающий в Голливуде, сообщает Independent.
© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский актер Крис Пайн
Американский актер Крис Пайн
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский актер Крис Пайн
"Я большой поклонник Криса Пайна, если говорить об исполнителях его возраста (Пайну 39 лет. — Прим.ред.)", — прокомментировал Тарантино.
Режиссер подчеркнул, несмотря на то, что ему понравилось, как актер сыграл в "Звездном пути" (2009 год), лучшей работой актера он считает роль помощника машиниста Уилла Колсона в триллере Тома Скотта "Неуправляемый" (2010 год).
Однако, по словам Квентина Тарантино, этот проект не помог Крису Пайну сделать следующий шаг в карьере, чтобы стать "кинозвездой".

"Если бы у меня была правильная роль, я бы пригласил его в свой фильм", — заявил режиссер.

Крис Пайн пока не снимался ни в одной картине Тарантино.
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