Квентин Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде

Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, кто, по его мнению, — лучший актер, работающий в Голливуде, Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, кто, по его мнению, — лучший актер, работающий в Голливуде, сообщает Independent.

© AP Photo / Willy Sanjuan Американский актер Крис Пайн © AP Photo / Willy Sanjuan Американский актер Крис Пайн

"Я большой поклонник Криса Пайна, если говорить об исполнителях его возраста (Пайну 39 лет. — Прим.ред.)", — прокомментировал Тарантино.

Режиссер подчеркнул, несмотря на то, что ему понравилось, как актер сыграл в "Звездном пути" (2009 год), лучшей работой актера он считает роль помощника машиниста Уилла Колсона в триллере Тома Скотта "Неуправляемый" (2010 год).

Однако, по словам Квентина Тарантино, этот проект не помог Крису Пайну сделать следующий шаг в карьере, чтобы стать "кинозвездой".

"Если бы у меня была правильная роль, я бы пригласил его в свой фильм", — заявил режиссер.