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Туризм
2020-01-16T10:09+0300
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Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году
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РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году

10:09 16.01.2020
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CC0 / nike159 / Пляж Ла Диг. Сейшелы
Пляж Ла Диг. Сейшелы
CC0 / nike159 /
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Турпоток на Сейшелы в 2019 году вырос на девять процентов, сообщает АТОР.
Сейшельские острова — одно из элитных и дорогих туристических направлений – по итогам 2019 года посетили 12403 гостя из России, сообщает Национального бюро статистики.
Однако это лишь компенсация "провала" 2018 года, когда число отдыхающих по сравнению с 2017 годом снизилось на 13,8 процента, до 11362.
Доля россиян в общем турпотоке на Сейшелы невелика: в прошлом году — всего 3,22 процента. Из Германии, Франции, Великобритании, Италии, ОАЭ, Швейцарии, Индии, ЮАР приезжает гораздо больше отдыхающих.
Отпуск на Сейшелах для российских туристов — дорогое или даже эксклюзивное направление: регулярных и чартерных перелетов нет, отелей высокого класса не много. 80 процентов путешественников едут туда через туроператоров, отметили эксперты.
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