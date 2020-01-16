Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Турпоток на Сейшелы в 2019 году вырос на девять процентов, Турпоток на Сейшелы в 2019 году вырос на девять процентов, сообщает АТОР.

Сейшельские острова — одно из элитных и дорогих туристических направлений – по итогам 2019 года посетили 12403 гостя из России, сообщает Национального бюро статистики.

Однако это лишь компенсация "провала" 2018 года, когда число отдыхающих по сравнению с 2017 годом снизилось на 13,8 процента, до 11362.

Доля россиян в общем турпотоке на Сейшелы невелика: в прошлом году — всего 3,22 процента. Из Германии, Франции, Великобритании, Италии, ОАЭ, Швейцарии, Индии, ЮАР приезжает гораздо больше отдыхающих.