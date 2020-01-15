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Культура
2020-01-15T23:04+0300
https://ria.ru/20200115/1563472430.html
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
https://cdn23.img.ria.ru/images/155697/12/1556971268_0:203:2048:1355_1036x0_80_0_0_ae5a8967dd7b6a7b30ba0caf29c1f2a3.jpg
РИА Новости

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

22:30 15.01.2020 (обновлено: 23:04 15.01.2020)
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© AP Photo / Invision/Joel C RyanМеган, герцогиня Сассекская, на лондонской премьере "Короля Льва". 14 июля 2019
Меган, герцогиня Сассекская, на лондонской премьере Короля Льва. 14 июля 2019
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
В Facebook опубликовали фото визите герцогини Сассекской в женский кризисный центр в Ванкувере.
"Посмотрите, с кем мы сегодня пили чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл заглянула к нам в гости, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся женщин", - отмечается в сообщении центра.
Накануне королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала решение принца Гарри и его жены, которые заявили о желании работать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий членов королевской семьи. Также супружеская пара решила проводить больше времени в Северной Америке. Изначально родственники не согласились с таким решением принца и его супруги.
Принц Гарри с женой Меган Маркл
13 января, 08:00
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
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КультураМеган МарклПринц ГарриЕлизавета IIВеликобританияКанадаВ мире
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