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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T22:20+0300
https://ria.ru/20200115/1563472278.html
Володин не опасается обострения дискуссий в парламенте
https://cdn25.img.ria.ru/images/156343/57/1563435769_0:136:2539:1564_1036x0_80_0_0_642b0c4c83cdd5aaec3f7d2c2f60c84b.jpg
РИА Новости

Володин не опасается обострения дискуссий в парламенте

22:20 15.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин не опасается обострения дискуссий в парламенте в случае изменения Конституции и расширения полномочий нижней палаты, так как в России появилась политическая культура, политические партии повзрослели и есть понимание, что "от этих острот" теряют все.
"Вы знаете, время прошло. Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась, и представители парламентских партий, мы с вами видим, на протяжении последних лет демонстрируют её. Ну и повзрослели все, у нас партийная система сложилась, на протяжении уже нескольких десятилетий мы с вами видим присутствие в Государственной думе трёх-четырёх партий, это также говорит о взрослении, об эффективности политических партий", - заявил Володин журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасности возвращения в парламент той политической остроты, какая была в 90-е годы.
По его мнению, президент в послании озвучил предложения по Конституции, руководствуясь, прежде всего, необходимостью, чтобы граждане участвовали в управлении государством.
"Да, сегодня граждане избирают депутатов, но при этом все-таки центр принятия решений смещён в сторону исполнительной власти. Президент считает, что было бы правильным, исходя из того, что партийные институты и парламент в лице Государственной думы и Совета Федерации за это время прошли определённый путь развития, и возможно передать на их рассмотрение такие очень важные вопросы кадровые, как формирование правительства, согласование руководителей силовых ведомств... Это говорит о том, что общество сможет через своих представителей в Государственной думе и через членов Совета Федерации влиять на принимаемые решения", - отметил спикер ГД.
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Он подчеркнул, что принятие таких решений возможно только наряду с сохранением сильной президентской власти, при сильном институте президента. Распределение полномочий между парламентом и правительством будет обсуждаться в соответствии с предложением президента в послании, добавил спикер.
Говоря в целом о послании, он высказал уверенность, что документ вполне реализуем. "Реально. Вообще, если мы будем работать, реально выполнить всё то, что говорит президент. Предыдущее послание выполнено на 81%, это выше, чем предыдущие показатели. Но все равно мы считаем, что это недостаточно", - добавил Володин, отметив, что важно не откладывать работу по реализации послания в долгий ящик, а начинать делать это уже сегодня.
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Послание президента России Федеральному собраниюКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
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