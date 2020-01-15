МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин не опасается обострения дискуссий в парламенте в случае изменения Конституции и расширения полномочий нижней палаты, так как в России появилась политическая культура, политические партии повзрослели и есть понимание, что "от этих острот" теряют все.

"Вы знаете, время прошло. Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась, и представители парламентских партий, мы с вами видим, на протяжении последних лет демонстрируют её. Ну и повзрослели все, у нас партийная система сложилась, на протяжении уже нескольких десятилетий мы с вами видим присутствие в Государственной думе трёх-четырёх партий, это также говорит о взрослении, об эффективности политических партий", - заявил Володин журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасности возвращения в парламент той политической остроты, какая была в 90-е годы.

По его мнению, президент в послании озвучил предложения по Конституции, руководствуясь, прежде всего, необходимостью, чтобы граждане участвовали в управлении государством.

"Да, сегодня граждане избирают депутатов, но при этом все-таки центр принятия решений смещён в сторону исполнительной власти. Президент считает, что было бы правильным, исходя из того, что партийные институты и парламент в лице Государственной думы и Совета Федерации за это время прошли определённый путь развития, и возможно передать на их рассмотрение такие очень важные вопросы кадровые, как формирование правительства, согласование руководителей силовых ведомств... Это говорит о том, что общество сможет через своих представителей в Государственной думе и через членов Совета Федерации влиять на принимаемые решения", - отметил спикер ГД.

Он подчеркнул, что принятие таких решений возможно только наряду с сохранением сильной президентской власти, при сильном институте президента. Распределение полномочий между парламентом и правительством будет обсуждаться в соответствии с предложением президента в послании, добавил спикер.