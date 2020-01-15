Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца

"Европарламент ратифицирует его в конце месяца", - сказала она о соглашении на пресс-конференции в Ирландии, которая транслируется службами ЕК.

Фон дер Ляйен также отметила, что осталось две недели до того, как Великобритания покинет ЕС.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января, однако эта дата ранее переносилась из-за невозможности ратификации договора об условиях Brexit в парламенте самой страны.