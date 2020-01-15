Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца

БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
"Европарламент ратифицирует его в конце месяца", - сказала она о соглашении на пресс-конференции в Ирландии, которая транслируется службами ЕК.
Фон дер Ляйен также отметила, что осталось две недели до того, как Великобритания покинет ЕС.
Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января, однако эта дата ранее переносилась из-за невозможности ратификации договора об условиях Brexit в парламенте самой страны.
После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны сформировать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах, в том числе, в торговле.