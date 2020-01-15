Поезда из Петербурга в Крым и обратно начали курсировать через день

Согласно расписанию движения поездов, опубликованному на сайте перевозчика, с 15 января поезд №7 (Санкт-Петербург – Севастополь) будет курсировать через день, а поезд №8 (в обратном направлении) начнет курсировать через день с 17 января. До этого с момента начала движения в Крым поезда в этом направлении ходили ежедневно. Время поездов в пути составляет порядка 43 часов.