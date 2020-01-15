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Поезда из Петербурга в Крым и обратно начали курсировать через день
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РИА Новости

Поезда из Петербурга в Крым и обратно начали курсировать через день

21:00 15.01.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Симферополь
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Симферополь
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Поезда в Крым из Санкт-Петербурга, ранее ходившие ежедневно, со среды начали курсировать в режиме "через день", сообщается на сайте перевозчика - компании "ГрандСервисЭкспресс" (ГСЭ).
Согласно расписанию движения поездов, опубликованному на сайте перевозчика, с 15 января поезд №7 (Санкт-Петербург – Севастополь) будет курсировать через день, а поезд №8 (в обратном направлении) начнет курсировать через день с 17 января. До этого с момента начала движения в Крым поезда в этом направлении ходили ежедневно. Время поездов в пути составляет порядка 43 часов.
Крымский мост
13 января, 11:58
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Поезда №27 (Москва-Симферополь) и №28 (Симферополь-Москва) продолжат курсировать в ежедневном режиме. Время поезда в пути составляет порядка 33 и 34 часов соответственно.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря 2019, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
2900303
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Крымский мостВладимир ПутинКрымСевастопольКраснодарский крайСанкт-ПетербургОбщество
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