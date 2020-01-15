Еврейская община одобрила предложения Путина по поддержке семьи

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Еврейская община полностью поддерживает обозначенные президентом России Владимиром Путиным задачи по поддержке семьи и может сыграть важную роль в их реализации, заявил в среду РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, комментируя послание президента России к Федеральному Собранию.
Ранее Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии: сколько детей родится в российских семьях через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни.
"Очень важно, что президент проговорил то, что поддержка семей должна быть "по всем направлениям", что принимая любой закон, утверждая каждую программу, в первую очередь должно быть взято во внимание благополучие российских семей с детьми, комфортные условия для их рождения и воспитания. Говорилось не только о денежных выплатах для младенцев, но и о поддержании детей до школы, об улучшении уровня образования и социальной поддержки в школах, увеличении количества бюджетных мест в вузах. Ведь, когда родители планируют рождение ребенка, они должны задуматься о целом ряде будущих проблем, которые не ограничиваются первыми двумя годами жизни", - сказал Борода.
Он отметил, что возрождение духовных ценностей в России, определяющих правильную расстановку приоритетов в жизни, безусловно, способствует укреплению института семьи и как следствие - увеличению рождаемости.
"Еврейская община полностью поддерживает обозначенные президентом задачи и видит, что может сыграть важную роль в их реализации. Так, социальные и гуманитарные проекты общины нацелены на оказание материальной и духовной поддержки малообеспеченных семей. Мы уделяем колоссальное внимание программам для женщин и детей, включая досуговые клубы и дополнительные формы образования. Сегодня мы рады наблюдать, что в молодых еврейских семьях снова, согласно традиции, много детей", - подытожил Борода.
В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС), возглавляемый патриархом Кириллом, принял Стратегию народосбережения России. Документ поддержали и российские иудеи. В Стратегии предлагалось усилить контроль за проведением абортов, признать зачатие началом новой жизни, запретить пропаганду внебрачных связей, включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а также различные меры финансовой поддержки семей с детьми.
18 октября 2019, 18:19Религия и мировоззрениеПро аборты и льготы: ВРНС предложил меры поддержки семьи в России