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Религия и мировоззрение
2020-01-15T21:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563470272.html
Еврейская община одобрила предложения Путина по поддержке семьи
https://cdn25.img.ria.ru/images/156305/15/1563051593_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_145f4b85219f4cf7d6627c5f85d23d6b.jpg
РИА Новости

Еврейская община одобрила предложения Путина по поддержке семьи

20:48 15.01.2020 (обновлено: 21:51 15.01.2020)
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© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Еврейская община полностью поддерживает обозначенные президентом России Владимиром Путиным задачи по поддержке семьи и может сыграть важную роль в их реализации, заявил в среду РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, комментируя послание президента России к Федеральному Собранию.
Ранее Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии: сколько детей родится в российских семьях через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
"Очень важно, что президент проговорил то, что поддержка семей должна быть "по всем направлениям", что принимая любой закон, утверждая каждую программу, в первую очередь должно быть взято во внимание благополучие российских семей с детьми, комфортные условия для их рождения и воспитания. Говорилось не только о денежных выплатах для младенцев, но и о поддержании детей до школы, об улучшении уровня образования и социальной поддержки в школах, увеличении количества бюджетных мест в вузах. Ведь, когда родители планируют рождение ребенка, они должны задуматься о целом ряде будущих проблем, которые не ограничиваются первыми двумя годами жизни", - сказал Борода.
Он отметил, что возрождение духовных ценностей в России, определяющих правильную расстановку приоритетов в жизни, безусловно, способствует укреплению института семьи и как следствие - увеличению рождаемости.
Молодая семья на прогулке
Вчера, 20:39Религия и мировоззрение
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"Еврейская община полностью поддерживает обозначенные президентом задачи и видит, что может сыграть важную роль в их реализации. Так, социальные и гуманитарные проекты общины нацелены на оказание материальной и духовной поддержки малообеспеченных семей. Мы уделяем колоссальное внимание программам для женщин и детей, включая досуговые клубы и дополнительные формы образования. Сегодня мы рады наблюдать, что в молодых еврейских семьях снова, согласно традиции, много детей", - подытожил Борода.
В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС), возглавляемый патриархом Кириллом, принял Стратегию народосбережения России. Документ поддержали и российские иудеи. В Стратегии предлагалось усилить контроль за проведением абортов, признать зачатие началом новой жизни, запретить пропаганду внебрачных связей, включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а также различные меры финансовой поддержки семей с детьми.
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Про аборты и льготы: ВРНС предложил меры поддержки семьи в России
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Религия и мировоззрениеевреиНовости - Религия и мировоззрениеМоскваРоссиярелигияФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаВладимир ПутинОбщество
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