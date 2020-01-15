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Формирование нового правительства
2020-01-15T20:46+0300
https://ria.ru/20200115/1563470219.html
Эксперт назвал плюсы от назначения главы ФНС Мишустина премьером
https://cdn23.img.ria.ru/images/155330/58/1553305804_0:122:3029:1827_1036x0_80_0_0_8ec934e4621173e892df846a39189b98.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал плюсы от назначения главы ФНС Мишустина премьером

20:46 15.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена на пост премьер-министра России, лучше других знает, где искать резервы и источники капиталов для исполнения поручений главы государства, считает профессор кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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"Стоит отметить, что именно глава ФНС лучше других знает о всех возможных направлениях поиска резервов для исполнения новых поручений президента, а также всех источниках капиталов",- сказал Абрамов РИА Новости.
Он также предположил, что за назначением Мишустина стоит будущее укрепление финансовой дисциплины. "За назначением опытного государственного служащего и архитектора современной системы сбора налогов в России весьма вероятно стоит укрепление финансовой дисциплины, которое потребуется для реализации заявленных в послании задач",- добавил он.
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"Также новый премьер сумел за достаточно короткое время провести серьезную цифровую трансформацию деятельности налоговой службы, что является дополнительным преимуществом в свете заявленной задачи по переводу в цифровой формат деятельности как бизнеса, так и органов государственной и муниципальной власти", - подчеркнул эксперт.
Тем не менее, по мнению Абрамова, об изменениях в реализуемой правительством политике можно будет говорить после утверждения новой структуры правительства, назначения ключевых вице-премьеров.
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"Не исключены изменения в количестве заместителей председателя правительства, распределении их полномочий... Безусловно, в составе правительства произойдут существенные изменения. Власть дает понять, что если правительство не справилось с задачами, то будут новые люди, способные к новым задачам",- уточнил он, отметив, что особый интерес вызывает кандидатура будущего министра финансов и вопрос, сохранит ли этот пост действующий министр.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинФедеральная налоговая служба РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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