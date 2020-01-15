Эксперт назвал плюсы от назначения главы ФНС Мишустина премьером

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин , кандидатура которого предложена на пост премьер-министра России, лучше других знает, где искать резервы и источники капиталов для исполнения поручений главы государства, считает профессор кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

"Стоит отметить, что именно глава ФНС лучше других знает о всех возможных направлениях поиска резервов для исполнения новых поручений президента, а также всех источниках капиталов",- сказал Абрамов РИА Новости.

Он также предположил, что за назначением Мишустина стоит будущее укрепление финансовой дисциплины. "За назначением опытного государственного служащего и архитектора современной системы сбора налогов в России весьма вероятно стоит укрепление финансовой дисциплины, которое потребуется для реализации заявленных в послании задач",- добавил он.

"Также новый премьер сумел за достаточно короткое время провести серьезную цифровую трансформацию деятельности налоговой службы, что является дополнительным преимуществом в свете заявленной задачи по переводу в цифровой формат деятельности как бизнеса, так и органов государственной и муниципальной власти", - подчеркнул эксперт.

Тем не менее, по мнению Абрамова, об изменениях в реализуемой правительством политике можно будет говорить после утверждения новой структуры правительства, назначения ключевых вице-премьеров.