Депутат Госдумы считает, что Мишустин не вызовет антипатию у фракций

"Он (Мишустин – ред.) технократ, не отмечен никакими политическими окрасками, заявлениями, я не думаю, что он вызовет какую-то антипатию и у других фракций. По крайней мере, с ним связан тот социально-экономический курс, который обозначил президент в послании. Его поддержка будет означать поддержку социально-экономического курса", - сказал РИА Новости Емельянов.