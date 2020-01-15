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Депутат Госдумы считает, что Мишустин не вызовет антипатию у фракций
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РИА Новости

Депутат Госдумы считает, что Мишустин не вызовет антипатию у фракций

20:45 15.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поддержка депутатами Госдумы кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра будет означать одобрение социально-экономического курса, который обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, считает первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил главе ФНС России Мишустину занять должность премьера, тот согласился. Президент внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
"Он (Мишустин – ред.) технократ, не отмечен никакими политическими окрасками, заявлениями, я не думаю, что он вызовет какую-то антипатию и у других фракций. По крайней мере, с ним связан тот социально-экономический курс, который обозначил президент в послании. Его поддержка будет означать поддержку социально-экономического курса", - сказал РИА Новости Емельянов.
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" подчеркнул, что позиция фракции будет определена позже на заседании.
Михаил Мишустин
Вчера, 20:37Формирование нового правительства
Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере
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Формирование нового правительстваМихаил Емельянов (политик)Справедливая РоссияГосдума РФФедеральная налоговая служба РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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