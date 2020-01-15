Мусульмане считают, что финансовых мер поддержки семьи недостаточно

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Первый зампредседателя Духовного управления мусульман ( Первый зампредседателя Духовного управления мусульман ( ДУМ ) России Дамир Мухетдинов считает, что только финансовых мер поддержки семьи недостаточно для решения демографической проблемы.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду объявил ряд важных мер для решения демографической проблемы в стране: в частности, предлагается увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца, ввести новые пособия на детей, обеспечить всех школьников в России до четвертого класса бесплатным горячим питанием.

"Мне очень понравилось послание президента и его настрой на поддержку семьи и молодого поколения. В нем охвачены все периоды: детский сад, школа, студенчество, трудоустройство на работу. Я думаю, что это тот посыл, который ждало, прежде всего, молодое поколение - те люди, которым предстоит жить, обустраивать будущую Россию", - сказал РИА Новости Мухетдинов.

Однако, по его мнению, "финансовых мер недостаточно". "Нужно усилить работу в ментальном плане, отношение к человеку как к ценности, к жизни, к правам, социальной защите. Думаю, что в общем это может поменять фон, чтобы у молодых людей было желание иметь многодетную семью", - сказал представитель ДУМ РФ.

По его мнению, демографические проблемы должны решаться, в том числе исходя из религиозного восприятия мира и ответственности перед Богом.

"В мусульманской традиции сформировалось иное (чем в светском обществе – ред.) восприятие многодетности. Это дело божеское, которым гордится умма, которое необходимо мужчине, отцу", - подчеркнул Мухетдинов.

Также он рассказал, что в мусульманских общинах активно помогают бедным семьям. "Люди вкладываются в строительство дома, проведение обрядов, например, свадьбы, оплату кредитов. Чем больше религиозное самосознание, тем больше мы видим помощи со стороны верующих", - подытожил собеседник агентства.

Ранее послание президента прокомментировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил важность воспитания людей в создании того, что потеря части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье. Такое воспитание, по его мнению, поможет изменить и демографическую ситуацию в стране.