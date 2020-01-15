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Религия и мировоззрение
2020-01-15T21:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563469954.html
Мусульмане считают, что финансовых мер поддержки семьи недостаточно
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РИА Новости

Мусульмане считают, что финансовых мер поддержки семьи недостаточно

20:39 15.01.2020 (обновлено: 21:51 15.01.2020)
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© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМолодая семья на прогулке
Молодая семья на прогулке
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Молодая семья на прогулке . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов считает, что только финансовых мер поддержки семьи недостаточно для решения демографической проблемы.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду объявил ряд важных мер для решения демографической проблемы в стране: в частности, предлагается увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца, ввести новые пособия на детей, обеспечить всех школьников в России до четвертого класса бесплатным горячим питанием.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
"Мне очень понравилось послание президента и его настрой на поддержку семьи и молодого поколения. В нем охвачены все периоды: детский сад, школа, студенчество, трудоустройство на работу. Я думаю, что это тот посыл, который ждало, прежде всего, молодое поколение - те люди, которым предстоит жить, обустраивать будущую Россию", - сказал РИА Новости Мухетдинов.
Однако, по его мнению, "финансовых мер недостаточно". "Нужно усилить работу в ментальном плане, отношение к человеку как к ценности, к жизни, к правам, социальной защите. Думаю, что в общем это может поменять фон, чтобы у молодых людей было желание иметь многодетную семью", - сказал представитель ДУМ РФ.
Инна Святенко
Вчера, 19:41Послание президента России Федеральному собранию
В СФ приветствуют меры Путина по выходу из "демографической ловушки"
По его мнению, демографические проблемы должны решаться, в том числе исходя из религиозного восприятия мира и ответственности перед Богом.
"В мусульманской традиции сформировалось иное (чем в светском обществе – ред.) восприятие многодетности. Это дело божеское, которым гордится умма, которое необходимо мужчине, отцу", - подчеркнул Мухетдинов.
Также он рассказал, что в мусульманских общинах активно помогают бедным семьям. "Люди вкладываются в строительство дома, проведение обрядов, например, свадьбы, оплату кредитов. Чем больше религиозное самосознание, тем больше мы видим помощи со стороны верующих", - подытожил собеседник агентства.
Ранее послание президента прокомментировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил важность воспитания людей в создании того, что потеря части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье. Такое воспитание, по его мнению, поможет изменить и демографическую ситуацию в стране.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Патриарх Кирилл: семейные ценности важнее личного благополучия
В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС), возглавляемый патриархом Кириллом, принял Стратегию народосбережения России. Документ поддержали и российские мусульмане. В Стратегии предлагалось усилить контроль за проведением абортов, признать зачатие началом новой жизни, запретить пропаганду внебрачных связей, включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а также различные меры финансовой поддержки семей с детьми.
Президент РФ Владимир Путин вручил ордена Родительская слава многодетной семье Виктории и Владимира Дмитриевых из Москвы. 30 мая 2019
18 октября 2019, 18:19Религия и мировоззрение
Про аборты и льготы: ВРНС предложил меры поддержки семьи в России
36100330
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДамир МухетдиновЦентральное духовное управление мусульман РоссииВладимир ПутинРоссияОбщество
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