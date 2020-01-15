Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Госдумы рассмотреть кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Владимир Путин предложил депутатамрассмотреть кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Мишустин — настоящий технократ, одним из первых в российской власти "заболевший" цифровизацией и сумевший за девять без малого лет (на пост главы ФНС его назначили в апреле 2010 года) превратить громоздкое забюрократизированное и коррумпированное налоговое ведомство в современную и технологичную службу, применяющую в своей работе лучшие мировые практики.

Глава ФНС развернул ее лицом к налогоплательщику: внедренные под руководством Мишустина технологические решения сделали уплату налогов удобной, а в ряде случаев даже незаметной.

Он всегда подчеркивал, что сервисная составляющая должна стать главной в работе ФНС: на сайте службы работают 47 электронных сервисов, которые ориентированы на все категории плательщиков.

Открыта линейка "личных кабинетов", в которых зарегистрированы более 23 миллионов физлиц, почти 500 тысяч индивидуальных предпринимателей, свыше 200 тысяч компаний. Сервисы позволяют решить в режиме онлайн практически все вопросы по налогам.

Благодаря проведенным в ведомстве реформам, ликвидировали большинство серых налоговых схем, бизнес стал выходить из тени, а собираемость налогов в России росла даже в период экономических кризисов.

Мишустину удалось решить одну из крупнейших проблем — незаконного возврата НДС, в результате этот налог стал одним из основных источников доходов для бюджета страны.

Внедренные им системы позволили реализовать в России специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход, позволяющий самозанятым гражданам легализовать свой бизнес без прямого личного взаимодействия с налоговой службой.