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Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере
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РИА Новости

Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере

20:37 15.01.2020 (обновлено: 00:03 16.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Мишустин — настоящий технократ, одним из первых в российской власти "заболевший" цифровизацией и сумевший за девять без малого лет (на пост главы ФНС его назначили в апреле 2010 года) превратить громоздкое забюрократизированное и коррумпированное налоговое ведомство в современную и технологичную службу, применяющую в своей работе лучшие мировые практики.
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Глава ФНС развернул ее лицом к налогоплательщику: внедренные под руководством Мишустина технологические решения сделали уплату налогов удобной, а в ряде случаев даже незаметной.
Он всегда подчеркивал, что сервисная составляющая должна стать главной в работе ФНС: на сайте службы работают 47 электронных сервисов, которые ориентированы на все категории плательщиков.
Открыта линейка "личных кабинетов", в которых зарегистрированы более 23 миллионов физлиц, почти 500 тысяч индивидуальных предпринимателей, свыше 200 тысяч компаний. Сервисы позволяют решить в режиме онлайн практически все вопросы по налогам.
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Благодаря проведенным в ведомстве реформам, ликвидировали большинство серых налоговых схем, бизнес стал выходить из тени, а собираемость налогов в России росла даже в период экономических кризисов.
Мишустину удалось решить одну из крупнейших проблем — незаконного возврата НДС, в результате этот налог стал одним из основных источников доходов для бюджета страны.
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Внедренные им системы позволили реализовать в России специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход, позволяющий самозанятым гражданам легализовать свой бизнес без прямого личного взаимодействия с налоговой службой.
А в 2019 году Мишустин блестяще справился с задачей, выходящей за рамки налоговой службы: под крылом ФНС создали федеральный ресурс данных об актах гражданского состояния — так называемый облачный ЗАГС, на базе которого ФНС создает единый реестр населения России.
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
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250985651
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинФедеральная налоговая служба РФПравительство РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Мишустин, в прошлом, известный мошенник по возврату ндс... миллиардами возвращал на фирмы однодневки :)))
15 января, 23:23
РПРоман Пнр
5100012
У нас таких финансовых гениев - завались - Греф, Кудрин, Чубай. У нас нет технических гениев, которые есть, те немногие делом заняты, но они все скоро вымрут, потому как из прошлого века. Зачем нам еще один финансист в правительстве?
15 января, 21:59
Товарищ Сухов
501007
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