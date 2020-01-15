Вице-спикер Совфеда назвал Мишустина достойным кандидатом в премьеры

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава ФНС Глава ФНС Михаил Мишустин - достойный кандидат на пост премьер-министра РФ, он вывел свое ведомство в лидеры, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера.

"Очень достойная кандидатура, большой профессионал, который доказал на деле свою эффективность. Ведомство - лидер", - сказал парламентарий.

По его словам, сенаторы знают это по "плотному взаимодействию между Совфедом и ФНС во главе с Мишустиным по многим направлениям, в том числе в законотворческой работе".