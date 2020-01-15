Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T20:29+0300
https://ria.ru/20200115/1563469727.html
Вице-спикер Совфеда назвал Мишустина достойным кандидатом в премьеры
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/84/1563468402_0:389:2494:1792_1036x0_80_0_0_501435bfcd1f80293bb44c31264cbc89.jpg
РИА Новости

Вице-спикер Совфеда назвал Мишустина достойным кандидатом в премьеры

20:29 15.01.2020
1635
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава ФНС Михаил Мишустин - достойный кандидат на пост премьер-министра РФ, он вывел свое ведомство в лидеры, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера.
"Очень достойная кандидатура, большой профессионал, который доказал на деле свою эффективность. Ведомство - лидер", - сказал парламентарий.
По его словам, сенаторы знают это по "плотному взаимодействию между Совфедом и ФНС во главе с Мишустиным по многим направлениям, в том числе в законотворческой работе".
"Мы хорошо видим, на каком высоком уровне им поставлена работа, в том числе в части цифровизации процессов, за которые отвечает ФНС", - заключил Журавлев.
Михаил Мишустин
Вчера, 19:14
Биография Михаила Мишустина
1910113
Обсудить 0
Формирование нового правительстваНиколай ЖуравлевМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФФедеральная налоговая служба РФПравительство РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой прокомментировал отставку правительства
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Сенатор назвал Мишустина жестким исполнителем
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Руководитель ФНС Михаил Мишустин
Политолог назвал Мишустина сильным управленцем
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Эксперт назвал плюсы от назначения главы ФНС Мишустина премьером
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
Лента новостейМолния