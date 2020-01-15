Аксаков назвал Мишустина продвинутым и современным руководителем

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по финансам Глава комитета ГД по финансам Анатолий Аксаков считает Мишустина "продвинутым", современным и эффективным руководителем, который хорошо понимает экономические задачи, стоящие перед Россией.

Президент РФ Владимир Путин предложил главе ФНС России Мишустину занять должность премьера, тот согласился. Президент внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщила пресс-служба Кремля.

"Знаю его лично, активно взаимодействовал при принятии некоторых законодательных актов, связанных с цифровой экономикой. Считаю, что он очень продвинутый руководитель, очень современный и эффективный руководитель, создал одну из самых эффективных систем налогового администрирования с использованием современных информационных технологий", - сказал Аксаков.

По его словам, этому опыту учатся европейские страны и отмечают, насколько все качественно продумано и реализовано.

"Считаю, что решение очень выверенное с учетом того, что Михаил Владимирович – профессиональный человек, он очень хорошо понимает экономические задачи, которые стоят перед нашей страной. Технократ по стилю управления, не политизированный абсолютно и при этом очень эффективный менеджер – человек, который ставит задачу и ее решает. Для меня это хорошая новость", - отметил глава комитета.

Депутат считает, что Госдума поддержит предложение назначить Мишустина на пост главы Кабмина, так как это предложение президента РФ, а также потому, что Мишустин отвечает по своим человеческим и профессиональным качествам требованиям тех вызовов, которые сейчас стоят перед Россией.