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Аксаков назвал Мишустина продвинутым и современным руководителем
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РИА Новости

Аксаков назвал Мишустина продвинутым и современным руководителем

20:20 15.01.2020 (обновлено: 20:21 15.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по финансам Анатолий Аксаков считает Мишустина "продвинутым", современным и эффективным руководителем, который хорошо понимает экономические задачи, стоящие перед Россией.
Президент РФ Владимир Путин предложил главе ФНС России Мишустину занять должность премьера, тот согласился. Президент внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщила пресс-служба Кремля.
"Знаю его лично, активно взаимодействовал при принятии некоторых законодательных актов, связанных с цифровой экономикой. Считаю, что он очень продвинутый руководитель, очень современный и эффективный руководитель, создал одну из самых эффективных систем налогового администрирования с использованием современных информационных технологий", - сказал Аксаков.
По его словам, этому опыту учатся европейские страны и отмечают, насколько все качественно продумано и реализовано.
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"Считаю, что решение очень выверенное с учетом того, что Михаил Владимирович – профессиональный человек, он очень хорошо понимает экономические задачи, которые стоят перед нашей страной. Технократ по стилю управления, не политизированный абсолютно и при этом очень эффективный менеджер – человек, который ставит задачу и ее решает. Для меня это хорошая новость", - отметил глава комитета.
Депутат считает, что Госдума поддержит предложение назначить Мишустина на пост главы Кабмина, так как это предложение президента РФ, а также потому, что Мишустин отвечает по своим человеческим и профессиональным качествам требованиям тех вызовов, которые сейчас стоят перед Россией.
"Я знаю, насколько он (Мишустин – ред.) динамичный, и я очень рад", - заключил Аксаков.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФФедеральная налоговая служба РФАнатолий АксаковВладимир ПутинПолитика
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