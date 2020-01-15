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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T22:24+0300
https://ria.ru/20200115/1563468637.html
Путин предложил кандидатуру нового премьера
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РИА Новости

Путин предложил кандидатуру нового премьера

19:59 15.01.2020 (обновлено: 22:24 15.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра, тот согласился, сообщили в Кремле.
После этого президент внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
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Совет Госдумы начал внеочередное заседание, в котором принял участие Мишустин. Как сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, все фракции намерены провести встречу с кандидатом в премьеры в четверг утром. Партия поддержит выбор президента.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что больше часа общался с Мишустиным. Кандидат в премьеры подробно ответил на вопросы членов Совета, но состав нового правительства не обсуждался. По его словам, возможно, эта тема будет подниматься завтра.
После общения с Мишустиным Володин отметил его профессионализм.
"Его отличают такие качества, как открытость, динамичность, знание регионов... Я его знаю с 1999 года... Этот человек - профессионал, причем в области как финансов, налогового законодательства... Он также хорошо знает и другие сферы", - сказал он.
Ранее Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в полном составе. Это произошло после послания президента Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. По словам Медведева, эти нововведения изменят баланс власти в стране.
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Биография кандидата в премьеры

Мишустин в 1999-2004 годах занимал должность замминистра по налогам и сборам, с 2004 по 2006 годы возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, в 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года был назначен на должность президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") - одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
В 2010 году был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевСправедливая РоссияГосдума РФФедеральная налоговая служба РФВладимир Путин
Популярные комментарии
Глава замечательной структуры, которая, вопреки всем законам ( о маратории вообще молчу) на второй месяц существования моей маленькой компании, в которую я влил всё, что мог, умудрилась провести незаконную проверку и, при живых сотрудниках на рабочих местах по юр. адресу, внести запись о недостоверных сведениях (этого адреса), выкинув на помойку всю мою семью, - в премьеры???
15 января, 20:31
nnikhsoken
68334117
налоги исправно собирал, теперь с новой силой будет оббирать
15 января, 20:29
Vladimir Babaev
75600212
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