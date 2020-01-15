Путин предложил кандидатуру нового премьера

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра, тот согласился, сообщили в Кремле.

После этого президент внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

Совет Госдумы начал внеочередное заседание, в котором принял участие Мишустин. Как сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, все фракции намерены провести встречу с кандидатом в премьеры в четверг утром. Партия поддержит выбор президента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что больше часа общался с Мишустиным. Кандидат в премьеры подробно ответил на вопросы членов Совета, но состав нового правительства не обсуждался. По его словам, возможно, эта тема будет подниматься завтра.

После общения с Мишустиным Володин отметил его профессионализм.

"Его отличают такие качества, как открытость, динамичность, знание регионов... Я его знаю с 1999 года... Этот человек - профессионал, причем в области как финансов, налогового законодательства... Он также хорошо знает и другие сферы", - сказал он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в полном составе. Это произошло после послания президента Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. По словам Медведева, эти нововведения изменят баланс власти в стране.

Биография кандидата в премьеры

Мишустин в 1999-2004 годах занимал должность замминистра по налогам и сборам, с 2004 по 2006 годы возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, в 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года был назначен на должность президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") - одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.